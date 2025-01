Débora Falabella divide foto rara com o marido durante viagem ao Japão

A atriz Débora Falabella compartilhou algumas fotos inéditas de seu passeio turístico no Japão ao lado do marido, Fernando Fraiha

A atriz Débora Falabella usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 27, para compartilhar com os seguidores alguns registros inéditos de sua viagem ao Japão. A artista desembarcou no país nos últimos dias ao lado do marido, o diretor e roteirista Fernando Fraiha.

Em seu perfil oficial no Instagram, Débora mostrou que está aproveitando cada momento dos dias de descanso. Esbanjando alegria, a atriz dividiu uma foto rara com o companheiro durante um passeio turístico pela cidade de Quioto.

Na legenda da postagem, a famosa contou detalhes do que fez nos últimos dias: "Da série 'estado de paixão pelo Japão'. Quioto. Descobrir cada templo e colecionar goshuin, (com o respaldo de quem conhece demais do assunto e ainda é uma doçura só) se hospedar em um ryokan bem tradicional, tomar um banho em um onsen, experimentar toda a comida de rua possível", escreveu.

"Se encantar pra sempre com a gentileza, o respeito com o outro e o senso de coletividade. Ver seus amores felizes", completou Débora Falabella. Nos comentários, diversos admiradores deixaram mensagens carinhosas desejando uma ótima viagem à atriz.

"Amo o Japão! Aproveitem muito", declarou uma seguidora. "Que viagem maravilhosa. Tão bom ver você feliz!", disse outra. "Que sonho", falou uma terceira. "Quero todas as dicas, amiga", comentou a atriz Taís Araujo.

Confira as fotos de Débora Falabella no Japão:

Débora Falabella e o marido, Fernando Fraiha - Reprodução/Instagram

Débora Falabella faz declaração especial ao marido

Recentemente, Débora Falabella usou as redes sociais para compartilhar uma declaração bastante especial ao marido, o diretor e roteirista Fernando Fraiha, em celebração aos dois anos de casamento do casal.

Em seu Instagram oficial, Débora publicou um vídeo com alguns momentos do dia em que o casal subiu ao altar e oficializou a união. Nas imagens resgatadas, é possível observar a famosa se produzindo antes da cerimônia, realizada de forma intimista em uma casa de shows em São Paulo; confira detalhes!

