Daniella Cicarelli encanta seguidores com álbum de fotos de viagem pelo Caribe

Em novas fotos nas redes sociais, a apresentadora Daniella Cicarelli esbanjou beleza ao curtir ilha no Caribe: "De volta ao paraíso"

Nesta segunda-feira, 4, Daniella Cicarelli movimentou as redes sociais ao compartilhar uma nova sequência de fotos. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora exibiu a boa forma ao posar com um biquíni laranja enquanto curtia a ilha de St. Barth, localizada no Caribe.

"De volta ao paraíso", escreveu ela na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Um verdadeiro paraíso, aproveita cada momento", disse um seguidor. "Se tem mais linda, nós não conhecemos!", ressaltou outro. "Musa master!", declarou mais um.

Nos últimos meses, Daniella Cicarelli esteve com o marido em St. Barths, ilha do Caribe que ainda foi palco do casamento deles. Por lá, ela roubou a cena com cliques deslumbrantes de biquíni.

É bom lembrar que a união com Guilherme Menge foi a terceira da vida da modelo que se casou com o pai de sua única filha Ana Beatriz, Frederico Schiliró, com quem ficou até 2015. Antes disso, a famosa teve uma cerimônia luxuosa com o jogador Ronaldo em fevereiro de 2005.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Cicarelli (@daniellacicarelli)

Daniella Cicarelli mostra fotos raras com a filha e o esposo em viagem

A apresentadora Daniella Cicarelli está curtindo mais uma viagem com o seu marido, o empresário Guilherme Menge, e a filha, Ana Beatriz, fruto do antigo casamento com Frederico Schiliró, com quem ficou até 2015. Em julho, a famosa compartilhou registros com a família e chamou a atenção.

Muito discreta com sua vida pessoal, raramente a modelo exibe sua única herdeira, mas, dessa vez, ela abriu uma exceção e postou um clique cheio de amor com a menina. Além disso, Daniella Cicarelli apareceu ao lado do esposo e curtindo momentos em Saint Tropez, na França.

"Dias especiais em St Tropez", escreveu ela ao fazer um resumo da viagem com a família. Nos comentários o internautas admiraram os registros. "A Bibi já tá enorme. Ela é muito parecida com você. Uma mini Dani", falaram sobre a filha da famosa. "Que delícia de viagem", falaram. Confira as fotos da família!

