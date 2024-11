Cleo mostra registros especiais de viagem para a Bahia

Cleo está curtindo uma viagem para a Bahia com o marido Leandro D'Lucca e fez questão de compartilhar diversos registros especiais

Em suas redes sociais, Cleo sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 19 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 19, a atriz publicou em sua conta no Instagram algumas fotos especiais de sua viagem para a Bahia.

Nas imagens, a famosa surgiu aproveitando a natureza exuberante do lugar e também curtiu bastante a companhia do marido Leandro D'Lucca.

"Bahia, eu te amo", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Maravilhosa", escreveu uma internauta. "Musa", comentou outra. "Só gente linda", elogiou uma terceira.

O último trabalho de Celo foi como a Cloe em A Magia de Aruna, série disponível no Disney+.

Maternidade

No final de junho, Leandro D’Lucca, marido de Cleo, sofreu um acidente enquanto andava de skate. O empresário teve hemorragia interna e traumatismo craniano, além de precisar levar pontos em um corte na lateral do rosto. Enquanto ele lida com as sequelas do episódio, Cleo passou a refletir mais sobre sua vida, inclusive reconsiderando seu desejo de ser mãe.

Em entrevista a Marie Claire, ela explicou o motivo por trás da decisão de repensar ter filhos. "O que me fez repensar foi o acidente do meu marido, que foi muito sério. Eu fiquei o tempo inteiro pensando: 'Como seria se eu estivesse grávida, se tivesse um filho'. Então, repensei muito".

E disse que pensa em outra possibilidade para o futuro: "Mas ainda estou vendo se quero adotar. Vamos ver". Cleo disse também que costuma falar sobre o assunto com pessoas próximas. "Troco com os meus amigos e algumas pessoas mais íntimas da minha família. Não é um tabu. Falo bem abertamente sobre isso", analisou.

Recentemente, Cleo foi a convidada do Quem Pode, Pod e falou sobre a cobrança que sofreu para engravidar ao longo dos anos. Com a maturidade ela identificou que as pessoas que perguntavam se ela teria um filho, não faziam com má intenção, mas isso a incomodava:

"Já fiquei chateada. Não tive filho agora porque não quis. Teve uma fase que queria muito, mas, quando comecei a entender a sociedade patriarcal, me questionei: 'é o que quero ou internalizei esse desejo?'", disse Cleo.

