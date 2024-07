Camila Pitanga surge em clima de romance com o namorado em viagem especial

Aproveitando a viagem em Machu Picchu, a atriz Camila Pitanga abriu o álbum de fotos de um passeio ao lado do namorado

A atriz Camila Pitanga está aproveitando bastante os dias de férias ao lado do namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa. Após passarem uma temporada no Chile, o casal seguiu para Machu Picchu, no Peru, e curtiram belos passeios pelo local.

Na tarde desta sexta-feira, 19, a artista usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos de momentos especiais no local. Ao lado do companheiro, Camila mostrou registros dos dois passeando de trem.

Em clima de muito romance, eles apareceram abraçados diante das muralhas da cidade. Esbanjando alegria, a atriz não escondeu o sorriso ao posar para os cliques. Para a ocasião, a famosa apostou em um look cinza, chapéu com detalhes coloridos e um óculos escuro para se proteger do sol.

Ainda no início deste mês, Camila Pitanga abriu o álbum de fotos de sua viagem ao Chile junto com Patrick Pessoa. Na publicação, a artista exibiu cenários deslumbrantes do local, além de visitas à cachoeiras e uma caminhada pelo deserto. "Dando start na nossa aventura", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que Camila e Patrick estão juntos há quase quatro anos. Discreta em sua vida pessoal, a atriz faz raras publicações junto com o amado. Em 2022, durante entrevista ao 'Quem Pode, Pod', ela revelou que os dois já estavam morando juntos na época.

Confira as publicações:

Camila Pitanga se declara ao namorado em data especial

No dia 12 de junho deste ano, data em que os brasileiros comemoram o Dia dos Namorados, Camila Pitanga fez uma bela homenagem a Patrick Pessoa. Em seu Instagram oficial, a atriz publicou um vídeo do casal na praia e se declarou ao companheiro.

"Amor meu, quero te beijar sempre. Quero muito com vc. Quero ! Feliz quarto ano do dia dos namorados!", derreteu-se a artista na legenda da postagem. Nos comentários, diversos seguidores se mostraram encantados e deixaram mensagens carinhosas aos dois.

"Gente, que povo lindo", escreveu uma internauta. "Viva o amor", disse outra. "Sejam felizes, seus lindos", declarou uma terceira.