Brunna Gonçalves revela curiosidade sobre passado profissional

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves resgatou algumas fotos antigas e revelou uma curiosidade sobre o seu passado profissional

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 27, que é celebrado o Dia do Circo, a dançarina resgatou diversas fotos antigas e fez uma revelação sobre o seu passado profissional. A artista já trabalhou por muitos anos em um circo.

"Feliz dia do circo. Para quem não sabe, eu trabalhei no Ringling Bros Circus por muitos anos. Trabalhar em um circo e morar dentro de um trem foi a experiência profissional mais louca e transformadora que tive em toda minha vida. Conheci pessoas incríveis que levarei para o resto da minha vida", escreveu ela.

Cuidados na gravidez

Ex-participante do BBB 23, a dançarina Brunna Gonçalves costuma compartilhar momentos de sua primeira gravidez. A espera de Zuri, fruto do relacionamento com Ludmilla, ela começou a passar por um tratamento fisioterápico.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire explica que o tratamento de Brunna Gonçalves trás alguns benefícios para o parto e gravidez. A dançarina passou a se submeter a sessões de fisioterapia pélvica, e mostrou um pouco do processo em seu perfil do Instagram.

"[A fisioterapia pélvica] ajuda a preparar o corpo da gestante para o parto, além de prevenir e tratar desconfortos comuns da gravidez", começa a especialista. "Alguns benefícios do tratamento são o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, a melhora o suporte aos órgãos pélvicos e redução da pressão sobre o colo do útero."

"[Além disso], facilita o trabalho de parto e minimiza complicações como lacerações bem como previne incontinência urinária e fecal", completa a médica. Nas redes sociais, Brunna já falou sobre o desejo de ter um parto normal e explicou que passou a fazer as sessões para ajudá-la no processo.

As duas artistas fizeram a reprodução assistida para engravidar. Conhecido como ROPA (Recepção de Óvulos da Parceira) o procedimento é uma técnica de reprodução assistida voltada para casais de mulheres. O método permite que as duas participem do processo da gravidez.

Uma das parceiras doa os óvulos, enquanto a outra é responsável pela gestação. O ROPA é considerado uma variante da fertilização in vitro (FIV), processo em que o óvulo é fertilizado com sêmen de um doador anônimo em laboratório.

