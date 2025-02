Aline Campos curte dias românticos com o namorado durante viagem à Bahia

A atriz Aline Campos surgiu radiante nas redes sociais ao exibir registros de viagem romântica com o namorado, Felipe Von Borstel

Neste domingo, 2, Aline Campos usou as redes sociais para compartilhar os primeiros registros de sua viagem para Bahia. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz encantou os internautas ao exibir cliques românticos na companhia do namorado, Felipe Von Borstel.

"Nosso primeiro dia na Bahia. Tava com saudade!! Você conhece a Praia do Espelho? Se ainda não, eu super te recomendo! Ela fica entre Trancoso e Caraíva! Um cantinho mágico, perfeito pra relaxar e renovar as energias! Eu sou apaixonada por esse lugar!", iniciou ela na legenda da publicação, em que surgiu curtindo a praia.

"Estamos hospedados num hotel muito incrível. Cada cantinho daqui encanta nossos olhos! É daqueles lugares que sentimos amor e isso nos inspira a amar ainda mais a vida!", finalizou Aline.

Nos comentários, os fãs se encantaram pelo casal. "Casal maravilhoso", elogiou uma seguidora. "Seus lindos! Curtam bastante!", disse outra. "Delícia desfrutar desse paraíso na melhor companhia do mundo. Te amo!", declarou Felipe.

Veja as fotos na sequência abaixo:

Aline Campos recarrega autoestima e busca reconexão em retiro

Aline Campos, anteriormente famosa como Aline Riscado, encerrou o ano passado cuidando da beleza e da autoestima. A bailarina e atriz se submeteu a um check-up para iniciar sua transformação corporal em 2025. A chegada do novo ciclo também tem sido especial, já que ela resolveu passar em um retiro.

Imersa à natureza, ela desfruta de belas paisagens e se reconecta com o seu interior com o objetivo de renovar suas energias e beleza natural. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora conta que busca uma melhor qualidade de vida.

"O acompanhamento médico e nutricional, possibilita uma qualidade de vida ainda melhor. Tenho muito mais ânimo e energia para treinar, e até pra fazer coisas do dia a dia. O cuidado precisa ser de dentro pra fora, principalmente quando se tem uma rotina puxada, que é o meu caso", diz ela.

"Na verdade eu cuido do "pacote completo" corpo, mente e espírito. Busco sempre o equilíbrio de uma forma geral, além da alimentação e exercícios, foco na meditação", afirma ela, que está sendo acompanhada pelo Dr. Wandyk Allison, especialista em reposição hormonal, e a nutricionista esportiva Letícia Lenzi. Confira a entrevista completa!

