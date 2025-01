Aline Campos recarrega autoestima e busca reconexão em retiro: 'Equilíbrio'

Em entrevista à CARAS Brasil, Aline Campos revela cuidados com o corpo e a mente

Aline Campos (37), anteriormente famosa como Aline Riscado, encerrou o ano passado cuidando da beleza e da autoestima. A bailarina e atriz se submeteu a um check-up para iniciar sua transformação corporal em 2025. A chegada do novo ciclo também tem sido especial, já que ela resolveu passar em um retiro.

Imersa à natureza, ela desfruta de belas paisagens e se reconecta com o seu interior com o objetivo de renovar suas energias e beleza natural. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora conta que busca uma melhor qualidade de vida.

"O acompanhamento médico e nutricional, possibilita uma qualidade de vida ainda melhor. Tenho muito mais ânimo e energia para treinar, e até pra fazer coisas do dia a dia. O cuidado precisa ser de dentro pra fora, principalmente quando se tem uma rotina puxada, que é o meu caso", diz ela.

"Na verdade eu cuido do "pacote completo" corpo, mente e espírito. Busco sempre o equilíbrio de uma forma geral, além da alimentação e exercícios, foco na meditação", afirma ela, que está sendo acompanhada pelo Dr. Wandyk Allison, especialista em reposição hormonal, e a nutricionista esportiva Letícia Lenzi.

Apesar de procurar ajuda de especialistas para melhorar a sua composição corporal, Campos diz que se sente realizada com o atual corpo. Ela explica que tudo é uma questão estética, sem procedimentos invasivos.

“Cuidar do meu corpo é um ato de amor-próprio. Amo o que vejo no espelho, mas é essencial sentir-me bem por dentro também.” Essa busca por um equilíbrio saudável reflete seu compromisso com o bem-estar", fala ainda a famosa.

A influenciadora está passando o período no retiro ao lado do namorado, o modelo Felipe Von Borstel, e de amigos.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ALINE CAMPOS:

