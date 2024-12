Filha de Ceará e Mirella Santos surpreende web ao cantar Garota de Ipanema

Valentina Muniz, filha do humorista Wellington Muniz e da modelo Mirella Santos, exibe a voz nas redes sociais ao interpretar canção de Tom Jobim

Aos 10 anos de idade, Valentina Muniz, filha do humorista Wellington Muniz, o Ceará, de 51 anos, com a influenciadora e dançarina Mirella Santos, de 41, mostrou que é multitalentosa. Isso porque, além da jovem exibir o dom para imitações vocais, sejam de persoalidades ou de personagens, ela também soltou a voz cantando!

Nesse domingo, 1, Ceará publicou um vídeo por meio de seu perfil no Instagram para registrar a filha cantando Garota de Ipanema, canção de Tom Jobim. Para acompanhá-la, o humorista entoou acordes pelo violão, e juntos, interpretaram a música. Enquanto coloria um desenho, no intervalo dos versos, o pai a aconselhava: "Respira, se concentra", disse. "Se concentra na nota... Está de parabéns, está decorando. Te amo!", afirmou.

Na seção de comentários, os famosos reagiram: "Quando começa a turnê?? Coisa mais preciosa", sugeriu a cantora Ivete Sangalo. "Lindinha, Ceará! Parabéns!!! Muito fofa. Amei!! Manda beijos", enfatizou a garota-tema da canção, Helô Pinheiro. "Ela canta e pinta ao mesmo tempo! Uhuuu", elogiou a apresentadora Renata Alves.

Confira, abaixo, o registro em vídeo feito por Ceará e publicado em seu Instagram:

Show de imitações

Valentina Muniz mostrou que herdou do pai o talento para as imitações em vídeo publicado nas redes sociais. Vale lembrar que entre os destaques do humorista estão imitações de Silvio Santos (1930-2024), Marília Gabriela e Maria Bethânia.

Na web, Ceará postou um vídeo da filhota no sofá da sala de casa, quando ele a chama e pede que ela mostre suas novas imitações: os personagens dos desenhos Cebolinha, Stitch e Pikachu, além da cantora colombiana Shakira e a atriz e ex-BBBBeatriz Reis, a Bia do Brás. Arrancando risadas do pai, Ceará diz ainda que Valentina está aprendendo a imitar também Britney Spears.