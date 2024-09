Você sabia? Filho de Arnold Schwarzenegger já foi segurança e manobrista

Patrick Schwarzenegger que já foi manobrista e segurança de Paris Hilton por um dia, completa 31 anos nesta quarta-feira

Completando 31 anos nesta quarta-feira, 18, o filho de Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, chocou o público em 2021, ao declarar em entrevista no Jimmy Kimmel Live!, que durante a adolescência, trabalhou em diversos bicos no Shopping The Groove, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Fiz de tudo lá [no shopping]: manobrista, segurança, passeios pela propriedade, passeios de gerenciamento de locação. Tenho uma história muito engraçada de uma vez... Fui segurança durante a semana, e enquanto isso tinha meus próprios guarda-costas porque meu pai era governador,” explicou.

O jovem ator contou ainda um outro fato inusitado: “Era um garoto de 15 anos com um fone de ouvido e um paletó, apareci para trabalhar e eles dizem, 'Ok, você é o segurança de Paris Hilton hoje. Ela está em turnê do livro e está vindo para The Groove para dar autógrafos’. Fiquei tipo, 'Ok, eu conheço Paris, mas tudo bem'.” contou.

Foto: Reprodução/Instagram

E continuou: "Então ela sai do carro e tinha um segurança que costumava trabalhar para o meu pai. Eu apareço, cumprimento Paris e ela fica tipo, 'Patrick? Schwarzenegger? O que você está fazendo?' E eu: ‘Sou seu segurança por um dia!' E foi isso. Foi uma experiência divertida."

Modelo e ator, o artista estreou em 2006, em Os Esquenta-Banco. Fez participações em filmes como Ligados Pelo Amor, em 2012, e as comédias Gente Grande 2, em 2013 e Como Sobreviver a Um Ataque Zumbi, em 2015. Seu papel de maior destaque foi como o protagonista do longa Sol da Meia-Noite, em 2018, no qual atuou ao lado de Bella Thorne.

Apesar de seguir os passos do pai no mundo das artes, Patrick deixou claro em entrevista ao Metro, em 2020, que tenta fugir da sombra de Arnold e traçar o próprio caminho nos cinemas: "Meus pais me apoiam muito sobre querer fazer isso sozinho (...) Não estou interessado em fazer pequenos papéis nos filmes de meu pai. E ele entende isso. Ele me pediu para participar de algumas coisas e eu disse que não. Quero trilhar meu próprio caminho, não ser agraciado.”, afirmou o ator.