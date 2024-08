Durante o 'Sabadou com Virginia', Wanessa Camargo desaconselhou Virginia Fonseca a participar do BBB após influenciadora expressar interesse

No último sábado, 10, durante participação no Sabadou com Virginia, do SBT, Wanessa Camargo falou, com sinceridade, sobre os desafios de estar confinada no Big Brother Brasil. Isso porque Virginia Fonseca expressou vontade de participar do reality show, mas a cantora logo opinou: “Não recomendo”.

De acordo com a filha de Zezé Di Camargo, o programa tem pontos positivos, mas também causa dificuldades. “Tem coisas legais, a gente sai com um baita aprendizado, mas é um sofrimento”, confessou ela, que afirmou que se o programa fosse apenas na área interna do confinamento, seria mais interessante.

“A gente vive num mundo que se fosse só sobre o programa, se as pessoas entendessem que é só um jogo, sobre você lá dentro, ok, mas é muito complicado o que a sua família, as pessoas que ama, passam aqui fora”, destacou sobre o comportamento do público.

E continuou: “Então, por mim, eu seguro a onda, mas o que mais dói é ver as pessoas atacando sua família, seus filhos, você tem que lidar com fake news, que se espalha e vira um negócio que para arrumar aquilo e trazer a verdade já foi”.

“Lá dentro você não sabe de nada, mas as pessoas que você ama sofrem aqui fora. Dinheiro nenhum vale a pena a paz. Tem que coisas que não valem”, finalizou a ex-participante do BBB 24.

Wanessa camargo contando um pouco sobre sua experiência no "Big Brother Brasil" e a Virgínia Fonseca expressando vontade de ir. Pra quê??#SabadouComVirginiapic.twitter.com/sSj56pz6qo — Tiago Pereira (@QueriaSerVJ) August 11, 2024

Wanessa Camargo dá detalhes da reconciliação com Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella se reencontraram após 18 anos e decidiram dar uma nova chance ao amor. O casal assumiu o namoro pouco tempo depois de a cantora anunciar o fim de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem os filhos José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de dez.

Em entrevista ao programa Sabadou, exibido pelo SBT, a cantora deu detalhes de como aconteceu o reencontro. “18 anos sem encontrar a pessoa e um dia andando na rua o encontrei, do nada. Ele estava todo hippie, alternativo, na Chapada dos Veadeiros”, começou ela.

Em seguida, Wanessa revelou que não teve como não dar uma segunda chance. “Aí o amor falou mais alto. Às vezes você encontra o ex e fala: ‘Graças a Deus, livramento’. Nesse caso o meu coração bateu muito forte, fiquei nervosa. Conversamos gaguejando, mas foi muito mágico. Tentamos dar uma chance para nós. A vida é assim, temos que seguir o que pensamos e acreditamos e sentimos, independentemente do que vão pensar, achar e o que vai ser”, finalizou.