Após participar de homenagem a Silvio Santos no Cristo Redentor, Tiago Abravanel cancelou presença no 'Mais Você' para cuidar da mãe, Cintia Abravanel

Na manhã desta segunda-feira, 19, Tiago Abravanel estava programado para participar do programa Mais Você para falar sobre seu avô, Silvio Santos, que faleceu no último sábado, 17. No entanto, precisou cancelar sua aparição por um motivo familiar. No início da atração, Ana Maria Braga informou que o ator não pôde comparecer porque estava cuidando da mãe, Cintia Abravanel, que está muito abalada com a perda do pai.

Ao vivo, a apresentadora compartilhou o áudio que recebeu de Tiago e ressaltou que era "altamente compreensível" a ausência do neto de Silvio Santos no programa. "Eu tinha deixado programado para falar com você ao vivo, mas a minha mãe não acordou muito bem. Ela ficou muito emocionada ontem. Estou aqui com ela voltando do Rio para São Paulo", inicou o neto do comunicador.

Na sequência, Tiago relatou que a família participou de uma missa em homenagem a Silvio Santos, realizada no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

"Teve uma homenagem linda lá no Cristo ontem para o meu avô, e a gente foi lá, fizeram uma breve missa. E acho que melhor eu preservar, ficar com ela um pouquinho aqui. Peço desculpas de não entrar ao vivo com você. Mas acho melhor esse momento eu ficar pertinho dela", finalizou.

Confira os relatos de Tiago e Cintia Abravanel sobre homenagem no Cristo Redentor

Tiago Abravanel fala sobre a morte do avô, Silvio Santos

O ator Tiago Abravanel concedeu um depoimento para o programa Domingão com Huck, da Globo, após a morte do avô, o apresentador Silvio Santos. Ele falou sobre a saudade que a família já está sentindo e enalteceu a trajetória de sucesso dele.

"Que dia de tantas emoções. Ontem foi o dia em que a gente se despediu dele, do nosso amado Silvio Santos, que eu tenho o privilégio de dizer que é meu avô. Uma mistura de muitas emoções, uma saudade que não dá para explicar”, disse ele.

E completou: "Muita gratidão pela história dele, por tanto que ele fez por tantas pessoas, juntando as famílias. Domingo é dia de alegria e a gente nomeia como alegria por causa dele. Ele faz parte da Nosa cultura, da construção da televisão, da sabedoria de falar com o povo brasileiro como ninguém, é uma mistura de muitas emoções. Assim como na musica dele, do mundo a gente não leva nada, vamos sorrir e cantar”.