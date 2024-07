Sonia Abrão relembra alerta que recebeu de Silvio Santos: ‘Você está’

Sonia Abrão surpreende ao relembrar um conselho em tom de alerta do apresentador Silvio Santos quando trabalho no SBT

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao relembrar um conselho que recebeu do apresentador Silvio Santos quando trabalhava no SBT. Em participação no podcast de Mara Maravilha, ela disse que ele falou do seu peso para alertá-la sobre sua imagem na TV.

“[Ele disse:]'Você está gorda. Você pode perder tudo isso aí porque a TV engorda ainda mais'. Ele achava que eu estava gorda de perto e ainda mais no vídeo. Eu emagreci 16 kg, na verdade. 'Agora está ótimo’”, disse ela.

Então, ela contou que Silvio prestava atenção em todos os detalhes das atrações do SBT e sempre estava presença na vida dos artistas da emissora. "Faz tal quadro, não faz tal coisa. Mandava cartinha, bilhetinho, cartão de aniversario… Sempre presente, é mestre e cuida”, declarou.

Silvio Santos está internado

O apresentador Silvio Santos segue internado em um hospital de São Paulo. O comunicador foi hospitalizado na terça-feira, 16, para o tratamento de sintomas do H1N1, também conhecido como Influenza A. Porém, ele ainda não teve alta hospitalar

De acordo com o colunista Gabriel Perline, do site Contigo!, Silvio Santos iria deixar o hospital nesta sexta-feira, 19, mas a alta foi adiada. Segundo fontes do jornalista, os médicos decidiram mantê-lo hospitalizado por mais alguns dias para que ele tenha uma plena recuperação. Por enquanto, a previsão de alta é para o dia 22 de julho, próxima segunda-feira.

Por enquanto, o SBT não divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde do apresentador. A emissora apenas confirmou que ele foi internado para tratar a H1N1.