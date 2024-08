Robson Jassa, que é filho do cabeleireiro de Silvio Santos, Jassa, relembrou a última vez que o comunicador foi ao salão de beleza

Robson Jassa, que é filho do cabeleireiro de Silvio Santos, Jassa, esteve no palco do programa Encontro com Patrícia Poeta nesta segunda-feira, 19, para prestar homenagem ao apresentador, que morreu no último sábado, 17. Durante o papo, ele relembrou a última vez que o comunicador foi ao salão de beleza.

E foi no dia 1º fevereiro de 2024 a última visita. "Parecia uma despedida mesmo. Ele apareceu do nada. Fazia algum tempo que ele não ia. Meu pai tinha ido da última vez na casa dele, a pedido da Iris. Ele chegou todo animado, com a energia lá em cima, ficou quatro horas e meia no salão. Falou com todo mundo, tirou foto com todo mundo. Ele sempre perguntava: 'Robson, tá indo ao SBT, como é que tá lá?'".

Em outro trecho do programa, Robson relembrou a amizade de Silvio com Jassa. "O Silvio foi amigo do meu pai desde 1976. São 48 anos, e eu tenho 45. Eu nasci dentro dessa amizade", contou ele, que completou: "Eu pude acompanhar essa amizade de perto, participar, e também ser educado pelo filho. As duas grandes referências masculinas na minha filha são meu pai e o Silvio".

"Sábado foi muito triste. Sábado para nós, trabalhamos. Foi muito triste na hora que eu abri o celular e vi a notícia, e depois eu fui contar pro meu. E você tá lá, atendendo as pessoas. Não tivemos condições, então a gente fechou o salão", completou.

"Sábado a gente não tinha condição, de verdade. Mesmo ontem, foi muito difícil, depois que eu falei com meus pais, que tinham ido à despedida do Silvio, que eu vi que eles estavam com a paz no coração, aí eu falei: 'vou fazer como Silvio faria, ele não manda recado, não manda vídeo, ele aparece'", lembrou ele sobre as primeiras declarações que compartilhou em nome da família.