Silvio Santos ficou encantado com carinho dos fãs em seu último aniversário

Relembre a reação de Silvio Santos em seu último aniversário, em dezembro de 2023, quando recebeu os fãs na porta de sua casa em São Paulo

O apresentador Silvio Santos celebrou o seu último aniversário em dezembro de 2023, quando completou 93 anos de idade. No dia 12 de dezembro, ele foi surpreendido com a presença de fãs na porta de sua casa em São Paulo e fez questão de sair para cumprimentar seus admiradores.

Sorridente, ele agradeceu pelo carinho enquanto os fãs cantavam Parabéns a Você. Inclusive, ele fez desejos para os fãs.

"Hoje é o dia do meu aniversário, é claro que eu não contava que alguém viesse me prestar uma homenagem na porta da minha casa. Eu quero dizer que a felicidade que eu estou sentindo que vocês sintam por toda a vida de vocês. E que a cada aniversário de cada um de vocês, vocês recebam as mesmas homenagens e os mesmos cumprimentos que eu estou recebendo. Saúde a todos, que Deus ilumine a vida de todos vocês. Que vocês continuem com saúde e que cheguem aos 93 anos, que é um bocado de anos”, afirmou ele.

Silvio Santos faleceu aos 93 anos de idade neste sábado, 17, em decorrência da broncopneumonia após infecção por H1N1.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UOL (@uoloficial)

O anúncio da morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT na manhã deste sábado, 17, por meio de uma nota oficial.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", informaram.