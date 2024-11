Selton Mello é casado? Ele abre o jogo sobre vida amorosa

Selton Mello surpreende ao falar abertamente sobre sua vida amorosa e os relacionamentos que teve e até cogita a possibilidade de casamento e filhos

O ator Selton Mello tem uma vida pessoal discreta e quase não fala do que acontece em sua vida amorosa. Porém, ele revelou novos detalhes em uma entrevista e revelou qual é o seu status de relacionamento. Será que Selton Mello é casado ou está solteiro? Confira :

O artista foi entrevistado pela revista GQ Brasil e contou que está solteiro , mas que já viveu amores que ninguém ficou sabendo. “Gosto de que ninguém saiba se eu casei, se eu não casei. Morei com minha namorada em Nova York, uma brasileira que mora lá, em 2022. Vivi um amor. Alguém sabe disso? Não”, disse ele.

E completou: “Não casei, não tenho filhos. Já houve romances, namoros que quase viraram isso, mas, de alguma maneira, parece que nano vão para a frente. Parece que o meu amor, tudo que tenho, coloco no trabalho, e talvez esteja aí o segredo da força da minha arte. Não recomendo, mas é honesto com a minha natureza”.

Por fim, Selton Mello contou que não descarta a possibilidade de se casar e ter filhos no futuro . “Estou mais aberto para a vida e, com isso, é possível vir uma novidade, como um pequeno Selton, um casamento…”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selton Mello (@seltonmello)

Selton Mello parou de fumar há pouco tempo

Selton Mello celebra um ano longe de um vício. Após fumar por 25 anos, o artista venceu a luta contra o tabagismo e deu alguns conselhos para ajudar seus seguidores a fazerem o mesmo. A novidade foi contada por meio de um texto: “Foram 25 anos fumando. Fumando muito. Não troquei pro vape, não usei adesivo. Eu decidi que aquela relação tóxica havia chegado ao fim. Se você tem vontade, eu afirmo: é possível. O início foi bem difícil, mas não é impossível.", Selton iniciou a declaração.

O ator ainda contou qual foi a sua principal motivação para deixar o vício de lado: “Sabe o que me ajudou muito? A percepção que aquilo fede muito. Quando eu via alguém fumando, eu me aproximava para testar se teria vontade e o que sentia era repulsa e isso me ajudou muito mesmo!", ele confessou.

"Se isso vai te chocar e te ajudar a pensar, saiba: Se você é fumante, você cheira mal. Simples e duro assim. Desculpe a sinceridade, mas talvez te ajude a pensar [...] Não adianta perfume e chiclete, você está impregnado. Fôlego renovado, taxas melhores, saúde melhor. Mas meu maior aliado para parar foi, de fato, o cheiro”, Selton acrescentou.

Para finalizar, o ator celebrou a conquista, mas declarou que ainda não se considera um ex-fumante: "Não digo que sou ex-fumante. Estou sem fumar há um ano. E me sinto bem melhor. Tomara que eu influencie alguém com esse depoimento. Acredite: é possível", ele concluiu a publicação.

