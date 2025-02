Santiago Acosta Cis reflete sobre Beleza Fatal e a fórmula de fazer novelas: 'Vai revolucionar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Santiago Acosta Cis, que integra elenco de Beleza Fatal, fala sobre seu personagem e inovação no modo de fazer novelas

No elenco deBeleza Fatal, primeira novela da plataforma de streaming Max, o ator argentino Santiago Acosta Cis (32) vive o professor de dança Javier, personagem descrito pelo intérprete como apaixonado e obstinado — características partilhadas com o artista, que chegou ao Brasil há seis anos e se encantou pelo país. Em entrevista à CARAS Brasil, Santiago reflete sobre seu papel na obra e o impacto do novo modelo na fórmula brasileira de fazer novelas: "Vai revolucionar", declara.

Novo capítulo na teledramaturgia

Para o intérprete, a trama de Beleza Fatal, escrita por Raphael Montes (34) e dirigida por Maria de Médicis (67), representa um novo momento para as novelas brasileiras, ao trazer um formato inovador ao streaming, impactando significativamente o modo de produzir e exibir esse tipo de obra.

"Beleza Fatal será um sucesso e, não só isso, vai revolucionar o jeito de se fazer novelas no Brasil", diz Santiago, que vê no streaming uma nova janela de oportunidades para o mercado audiovisual, com diferentes possibilidades narrativas e uma expansão no alcance das produções brasileiras.

"Acho que esse novo formato de novelas no streaming pode abrir muitos caminhos na teledramaturgia brasileira, gerar mais trabalho e mais oportunidades no mercado. Acredito que as novelas da TV aberta sempre serão prestigiadas, mas ter essa nova janela se abrindo pro mundo pode ser uma grande oportunidade para muitos artistas e trabalhadores da área".

Teatro e audiovisual

A trajetória de Santiago até Beleza Fatal começou de maneira inesperada. Ele veio para o Brasil para participar de um filme que acabou sendo cancelado, mas ainda assim decidiu ficar. A energia vibrante do país, a cena cultural pulsante e as oportunidades artísticas o fizeram enxergar um novo caminho.

"O Brasil é um país maravilhoso, cheio de gente linda, de lugares incríveis e com muitas oportunidades. São Paulo me recebeu de forma muito acolhedora e, mesmo que o filme não tenha dado certo, foi uma experiência incrível. Saber que aqui existe a possibilidade de fazer arte, de viver de arte, foi o que mais me pesou na hora de tomar a decisão de ficar", compartilha.

Antes de chegar ao audiovisual, Santiago construiu sua base no teatro e na música. Ele não enxerga sua mudança de meio como uma migração, mas como uma expansão das possibilidades artísticas: "O mundo do audiovisual é muito diferente do teatro, mais até do que eu achava antes de começar a fazer. Não diria que ‘migrei’, mas sim que adicionei uma linguagem a ser trabalhada e desenvolvida. Essas disciplinas continuam sendo a minha base".

Papel em Beleza Fatal

Santiago compartilha que até a primeira leitura em grupo do roteiro, ele ainda não tinha sentido na pele a dimensão de Beleza Fatal:"Eu não tinha conhecido o elenco todo ainda, só as pessoas do meu núcleo quando estávamos fazendo a preparação. Quando cheguei na sala e vi todos os atores reunidos, muitos que eu já conhecia da TV ou cinema, fiquei impressionado. Ali caiu um pouquinho a ficha do tamanho que seria esse projeto".

Na trama, Javier é um professor de dança que chega ao Brasil para dar aulas na escola de dança de Andrea, interpretada por Kiara Filipe. O ator revela que o personagem é apaixonado pela profissão e está sempre correndo atrás dos seus sonhos, características que Santiago acredita que irão conquistar o público:

"Ele é um cara que tenho certeza vai roubar os corações do público. Não posso falar muito porque ele entra na trama em um momento muito estratégico, mas posso dizer que eu me apaixonei por ele quando li os roteiros, e tenho certeza que o público vai se apaixonar também".

Para viver o personagem, o ator passou por uma preparação especial, que incluiu aulas de dança individuais, além do treinamento realizado com o elenco. "Tivemos uma preparação de elenco com a preparadora e atriz Anna Kutner, e também preparação corporal, de dança e coreografia, com Maurício Reducino. Mesmo assim, eu decidi fazer uma preparação individual e fiz aulas de dança com um professor particular antes de começarmos as filmagens", revela.

Santiago destaca, antes de tudo, a qualidade do texto de Raphael Montes: "Na hora que soube que fui selecionado e tive acesso aos roteiros dos 40 capítulos, não consegui parar de ler. O Raphael, como já todos sabem, é um maestro no que faz, e a trama está tão bem construída que é difícil parar de ler. Imaginem então o que isso será na tela!", elogia.

Futuro da carreira

Com o sucesso e repercussão após a estreia da novela no último dia 27, o artista admite que, apesar de não gostar de criar expectativas, está animado com a repercussão do trabalho. "Tenho muita fé de que essa novela será um grande sucesso dentro e fora do Brasil".

"O texto está excelente e o trabalho dos atores é admirável, além de ter sido feita com muito amor e dedicação por toda a equipe. E acho que o Javier é o tipo de cara que os espectadores irão gostar muito, por todo coração e determinação que ele tem", conclui.

