Datena choca ao revelar valor de multa milionária que pagou para a Record

O apresentador Datena revela que recebeu o conselho para não pagar multa milionária, mas decidiu seguir sua decisão e quitou a dívida

O apresentador José Luiz Datena surpreendeu ao revelar qual foi o valor milionário que pagou em uma multa para a Record no passado. Em entrevista para o colunista Flávio Ricco, ele contou que rompeu o contrato com a emissora e teve que pagar uma fortuna.

A multa era no valor US$ 10 milhões - cerca de R$ 60 milhões nos dias atuais . "Quando eu fui para a Record, eu mudava de televisão que nem eu mudava de camisa. Eu saí da Record e fui para um monte de lugar. Eu fiquei lá 45 dias. Eu paguei a multa de 10 milhões de dólares, mas fui aconselhado a não pagar", afirmou.

E completou: "Um cara me falou: ‘Ninguém paga multa no Brasil. Isso não existe, isso é a maior multa da televisão mundial’. Ninguém nunca pagou multa de dez milhões de dólares, que eu saiba não, a não ser na televisão americana. Hoje dá sessenta milhões de reais. Eu perdi quase tudo, perdi casa, perdi carro, mas recuperei. Se eu não pagar [a multa] como é que eu vou falar o que eu falo na TV para as pessoas serem honestas?".

Por fim, ele disse que conseguiu recuperar sua fortuna. "Foi um perrengue desgraçado, mas eu recuperei uma graninha que dá para eu viver com a minha mulher hoje. Mas eu não sou um cara rico, milionário. Mas eu consigo viver bem e não preciso trabalhar mais se eu não quiser. Só que eu vou deixar de ajudar muita gente", declarou.

Por que Datena assinou contrato com o SBT?

O apresentador José Luiz Datena está no comando do programa Tá na Hora, do SBT, e revelou o verdadeiro motivo para ter assinado com a emissora das filhas de Silvio Santos. Durante uma participação no Programa Silvio Santos, sob o comando de Patricia Abravanel, ele abriu o jogo sobre o que pensou ao receber a proposta do canal.

O comunicador disse que viu a mudança da Band para o SBT como uma boa forma de encerrar a carreira no futuro. “[Me perguntaram] ‘Quanto você quer ganhar?’. Eu não sei, quanto vocês puderem pagar, vocês me paguem. E também não vim para cá por dinheiro… Vim porque acho que, para terminar a minha carreira — que espero que dure mais uns cinco ou seis anos — quero encerrá-la no SBT", afirmou.

Então, ele comentou sobre como vê a sua jornada profissional. “Não adianta você ser gênio, trabalhar, ser realizado naquilo que faz e ser reconhecido por todo mundo, se não sabe devolver aquilo que recebeu. Deus me deu a oportunidade de trabalhar para o Brasil inteiro, com o coração aberto e sempre disposto a fazer feliz o povo brasileiro”, declarou.

Por fim, Datena contou sobre sua admiração por Silvio Santos. "Pelo Silvio, que para mim foi uma pessoa inigualável. O Silvio conseguiu ser o Silvio Santos e manter a humildade, o que é muito difícil. Tem gente hoje que faz um sucesso nem próximo do dele, mas não mantém a humildade", finalizou.