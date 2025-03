Série Costanza & Marilu volta à TV Cultura. Saiba mais

A série Costanza & Marilu será exibida na TV Cultura em horário nobre a partir de 10 de março de 2025. Conheça o projeto

A série Costanza & Marilu está de volta! O projeto será exibido em horário nobre na TV Cultura a partir de 10 de março após ter feito sucesso no YouTube. A atração traz Costanza Pascolato e Marilu Beer em episódios descontraídos e com a espontaneidade delas.

Os 15 episódios da série serão exibidos sempre às segunda-feiras no horário da noite. O projeto é um SofaChatShow, no qual Costanza e Marilu expõem seus pontos de vista diferentes e complementares sobre o mesmo tema. As duas possuem origens estrangeiras e se conheceram logo que chegaram ao Brasil quando eram jovens.

A criadora e diretora geral do projeto, Paula Trabulsi, comentou sobre a volta do programa à TV. "Porque o programa – por sugestão da nossa sábia Monica Waldvogel – sempre abordou temas contemporâneos que seguem cada vez mais atuais. Porque quando lançamos Costanza&Marilu mal se falava sobre etarismo, e hoje é cada vez mais necessário nos inspirarmos em damas do contemporâneo como elas – que sabem quanta leveza é possível para acessar os sentimentos mais profundos; que mesmo com diferentes propósitos, têm em comum a conquista da beleza em todas as circunstâncias cotidianas. Porque sempre estimularam uma à outra e se admiraram. E principalmente porque os vários encontros divertidíssimos entre estas amigas de longa data é uma delícia de ver, ouvir e curtir!”, declarou.

Quem é Costanza Pascolato?

"Costanza Maria Teresa Ida Clotilde Giuseppina Pallavicini Pascolato é empresária e consultora, reconhecida como uma das maiores autoridades em moda no Brasil. Nasceu em Siena, na Itália, conserva um leve sotaque e não perde o humor sobre si e a vida. Ela pode ter essa aparência aristocrática, mas ri de si mesma porque sabe que é a melhor alternativa para viver mais e melhor. “Os ingleses dizem que humor é sinal de civilidade” gosta de comentar", informaram.

Quem era Marilu Beer?

"Marilu Beer foi uma artista plástica, designer, paisagista, decoradora. Uma inventora de estilo único, nasceu em Buenos Aires e viveu no Brasil por mais de 50 anos, mantendo seu sotaque portenho. Construiu para si uma vida em torno da estética, da arte que executa e do conhecimento que busca incessantemente. Sabia rir de si, da tragédia e do drama", informaram. Marilu morreu em outubro de 2019.