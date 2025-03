Quem é a esposa de Datena? Foto rara dos dois juntos surge nas redes

Datena é casado e mostrou uma foto rara com a esposa nas redes sociais. Saiba quem ela é e qual é a história de amor deles

O apresentador José Luiz Datena é um homem muito bem casado! A esposa dele, Dona Matilde Foresto, é discreta e quase não aparece em público com o marido, mas ele abriu uma exceção ao exibir uma foto com a amada nas redes sociais. Há poucos dias, Datena compartilhou uma foto com a esposa ao levá-la para conhecer os estúdios do SBT em São Paulo.

“Dia de visitar o SBT e trazer a Dona Matildes pra conhecer as instalações do gigante criado pelo maior comunicador da história do Brasil, Silvio Santos”, disse ele na legenda. Que tal conhecer mais sobre a história do casal? Continue lendo :

Os dois se conheceram quando ela tinha 15 anos de idade. “A primeira vez que eu vi o Datena foi a coisa mais engraçada, eu já tinha certeza [que ficaria com ele]. Me lembro que estava voltando para casa e ele usava um óculos na época. Ele era muito bonito. Eu gostaria de ver os olhos dele e todo dia ele estava de óculos escuros. Um dia estava chovendo, mas ele foi de óculos. Aí, um dia, ele apareceu sem óculos porque quebrou. E aí eu vi o olho dele, que olho lindo, grande, puxadinho, achei tão lindo”, disse ela no programa Melhor da Tarde, da Band.

Os dois começaram a namorar em 1974. “Depois da 8ª série, começamos a fazer o colegial no mesmo colégio, na mesma classe… Nos encontramos num baile de formatura. Ele me chamou para dançar. Foram três anos de namoro e, em 77, nos casamos”, relembrou.

Em uma participação no programa Faustão na Band, Datena elogiou a esposa. “Matilde é a razão da minha existência. Já vão 45 anos juntos, muitos deles de muita luta e muita dificuldade. A Matilde aceitou todos os meus erros, que eu tenho ate hoje e tinha muito mais quando era jovem. Repito: a razão de toda a minha existência é essa moça bonita, bacana e a melhor pessoa que conheci”, afirmou.

Juntos, eles tiveram três filhos: Joel Datena, Vicente Datena Neto e José Luiz Datena Junior. Além deles, o apresentador também é pai de Leticia Wiermann e Marcelo Wiermann, que são frutos de um relacionamento que teve enquanto estava separado de Matilde.

Datena e a esposa, Matilde - Foto: Reprodução / Instagram

