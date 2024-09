Saiba quando o contrato de Galvão Bueno com a Globo chega ao fim

Galvão Bueno não deve renovar o contrato com a Globo e vai se despedir da emissora em breve. Saiba quando o contrato chega ao fim

O narrador Galvão Bueno vai se despedir da Globo em breve. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, o comunicador não vai renovar o seu contrato com a emissora e deverá sair do canal em dezembro de 2024.

Porém, até lá, Bueno ainda tem outros projetos na Globo. O colunista contou que o narrador em trabalhos que ainda vai realizar na emissora antes de sua despedida, como um reality show para encontrar um novo narrador, um quadro no Esporte Espetacular e um especial de final de ano.

Com o fim do vínculo com a Globo, Galvão Bueno deve retomar o seu canal no YouTube e também deverá solicitar autorização para transmitir eventos esportivos na internet.

Galvão Bueno está na Globo desde 1981 e participou de grandes coberturas esportivas. Ele narrou corridas da Fórmula 1, Copas do Mundo, Olimpíadas e muito mais. A última Copa do Mundo que ele narrou foi em 2022, no Catar.

Galvão fala sobre Neymar

Durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, o narrador esportivo Galvão Bueno falou sobre sua relação com Neymar Jr. Ele afirmou que não teve qualquer desentendimento com o jogador, mas admitiu ter feito algumas observações sobre a atuação do craque em campo. Durante o papo, a jornalista Mylena Ciribelli questionou Galvão Bueno sobre possíveis atritos com o atleta, que atualmente está afastado do Al-Hilal para se recuperar de uma lesão.

"Houve rompimento? Eu nunca fiz postagem nenhuma, ele nunca fez postagem nenhuma. A situação do Neymar é assim: um jogador fora da curva, um craque excepcional. As pessoas falam muito sobre a vida dele, das festas, mas ninguém nunca ouviu uma palavra minha sobre [esse assunto]. Até porque eu não admito que alguém interfira na minha [vida]. Falar do Neymar sempre foi em campo. Em alguns momentos, ele se perdeu um pouco. Perdeu o controle, tomou algumas atitudes, fez algumas bobagens. Ele pode não ter gostado", disse ele. Saiba mais!