Quando William Bonner deve retornar ao Jornal Nacional?

Procurada pela CARAS Brasil, a comunicação da Globo comenta sobre afastamento de William Bonner e previsão de retorno

O apresentador William Bonner (60) surpreendeu seus seguidores na noite da última quinta-feira, 15, ao anunciar que foi diagnosticado com Covid-19. Por conta de seu diagnóstico, ele ficará afastado do comando do Jornal Nacional, mas quando o jornalista vai retonar?

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da Globo confirma o resultado do teste posivito de Bonner para Covid-19. Durante o seu perído de recuperação, eles reforçaram que o jornalista César Tralli (53) ficará no comando do Jornal Nacional.

"Como testou positivo para Covid-19, William Bonner ficará afastado do trabalho presencial nos próximos dias para cumprir o protocolo da Globo. Nesse período, será substituído por César Tralli no ‘Jornal Nacional’", informa a equipe de comunicação do canal.

Quando questionados se o jornalista já tem previsão de retorno, eles informaram que ainda não tem uma data exata para a volta de William Bonner. Por enquanto, o apresentador segue focado em sua recuperação.

O apresentador voltou das férias há poucas semanas, depois de ficar uma semana afastado do telejornal. Vale lembrar que esta é a segunda vez que ele revela que foi diagnosticado com coronavírus. A primeira vez foi em julho de 2022, depois de já ter tomado duas doses da vacina.

RECEBENDO APOIO

Através de seu perfil no Instagram, Bonner comunicou seu diagnóstico de forma discreta ao compartilhar uma foto do teste com resultado positivo. Na legenda, ele usou um emoji com máscara para simbolizar a doença. Embora tenha sido vacinado anteriormente, o jornalista precisa se afastar para evitar a contaminação dos colegas de bancada.

Após o diagnóstico, Bonner recebeu mensagens de apoio de amigos nos comentários: “Se cuida”, Boninho escreveu ao saber que o jornalista contraiu a doença. “Melhoras, chefe!”, Gustavo Villani desejou. “Melhoras, querido”, Natuza Nery escreveu. “Aff que perrengue. Ore por paciência, que a saúde está certamente bem cuidada”, disse Edney Silvestre.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE WILLIAM BONNER: