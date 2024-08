Programa Silvio Santos deve mudar de nome? Patrícia Abravanel herda atração

Após morte de Silvio Santos aos 93 anos, Patrícia Abravanel, filha do apresentador, herda o Programa Silvio Santos. Vote na enquete e opine sobre mudança de nome da atação

Silvio Santos (1930-2024) morreu aos 93 anos em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O apresentador estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o início de agosto. Considerado o maior nome da televisão brasileira de todos os tempos, o comunicador deixou o Programa Silvio Santos, agora herdado por Patrícia Abravanel.

O Programa Silvio Santos deve mudar de nome? VOTE! SIM

NÃO

A filha do dono do SBT já estava há dois anos no comando do dominical mais histórico da TV após saída do veterano que passou a diminuir ritmo de trabalho e se afastou por completo após contrair covid-19 em um retorno 'pós-pandemia'.

Mesmo fora do ar, Silvio não oficializou a sua aposentadoria, o que alimentava a esperança do público em vê-lo de volta aos estúdios da emissora da Anhanguera nem que seja para uma edição especial do programa.

Abravanel recebeu a missão de manter a essência do pai e ao mesmo tempo imprimir suas características para manter um público fiel e atrair um novo grupo de pessoas para frente da televisão aos domingos.

Em reportagem publicada pela CARAS Brasil em março deste ano, o SBT negou intenção de alterar o nome da atração enquanto Silvio Santos não oficializar a sua aposentadoria. Com isso, a pergunta que todos fazem neste momento ainda continua sem uma resposta.

Patrícia Abravanel tem uma frente de programas gravados e um retorno aos estúdios após a morte do pai ainda não tem data para acontecer. De luto, o SBT segue prestando homenagens ao seu fundador. No final se semana, a direção mudou a programação para exibir um documentário especial sobre o apresentador e exibiu depoimentos em um especial ao vivo.

VEJA PATRÍCIA ABRAVANEL NO PROGRAMA SILVIO SANTOS: