Policial em Renascer, Samuel Bernardo lutou por teste antes de ganhar chance

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Samuel Bernardo comenta sobre oportunidades na TV e conquista de papel no remake da Globo

Com uma trajetória inspiradora que começa no teatro, passa pelo cinema e pela televisão, Samuel Bernardo (29) já participou de duas novelas do horário nobre da Globo e da série bíblica Reis, sucesso da Record. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre suas primeiras oportunidades na TV e sobre o convite para viver policial no remake de Renascer após não conseguir participar de teste para integrar o elenco da trama.

Ator tem origem humilde e começou no teatro para perder a timidez - Sergio Santoian

A primeira experiência de Samuel como ator na TV foi em Travessia, novela de Glória Perez (75) protagonizada por Chay Suede (32), Lucy Alves (38) e Jade Picon (22). O intérprete teve uma participação curta na obra — mas muito importante para sua carreira — como crush de Chiara (Jade Picon). "Foi uma participação especial porque foi o meu primeiro trabalho na Globo, assim, já na novela das nove, com protagonistas. Eu fiquei muito feliz na época. Foi um trabalho que abriu muitas portas, tanto é que depois dessa participação fiz dois testes na Globo, para o Fuzuê e para a Justiça 2", comemora o ator.

Além dos testes para produções na Globo, Samuel comenta que a participação em Travessia também o auxiliou na conquista de seu maior papel até agora, um soldado gesurita na série Reis, da Record. Para o personagem da história bíblica, o intérprete fez workshop de luta de espada e faca, além de workshop com dublês — tudo isso porque, como soldado, as cenas de ação foram muitas. Além do aprendizado prático, ele revela que a experiência de estar em um grande set de gravações lhe rendeu mais confiança no próprio trabalho.

"A Record, de certa forma, me deu uma segurança, sabe? Eu já havia tido experiência de set, mas o meu maior trabalho até agora, no momento, foi na Record. E é uma emissora muito grande, com muitas câmeras, muitas pessoas, muitos estúdios. Aprendi bastante lá, como se fosse uma escola para mim", o ator relembra com carinho da passagem pelo canal e revela: "é uma emissora muito boa de se trabalhar, eu gosto muito".

De Reis para Renascer

Samuel afirma que, desde que soube do remake de Renascer, desejou participar da adaptação. O ator não conseguiu teste para a novela, mas apesar disso, não desistiu: "Depois de não conseguir o teste, a produtora da novela, Marcella Bergamo, entrou em contato comigo para me consultar para uma participação, mas não rolou. Depois, me consultaram para outra participação, que seria para contracenar com o personagem do Vladimir Brichta. Pensei 'não vou nem criar expectativa, porque da outra vez não rolou, não quero me frustrar' e mais uma vez, não rolou", conta.

Após as duas possíveis participações não seguirem em frente, Samuel foi chamado mais uma vez: a oportunidade era para interpretar um policial civil responsável pela prisão de Tião Galinha (Irandhir Santos). "Foi um dia em que eu estava super para baixo, não estava muito satisfeito com a minha vida, né? Porque a vida de ator é feita de altos e baixos", relembra. "Então, a Marcella me perguntou se eu tinha interesse, eu agradeci muito, aceitei e foi assim que tudo começou", explica.

O intérprete afirma que a participação foi uma das melhores de sua vida: "Foi super legal. O elenco muito bacana, a direção muito bacana. Todo mundo me recebeu muito bem, desde a portaria até a produção, a caracterização, a direção".

A confiança adquirida em Reis serviu de apoio ao contracenar com grandes nomes do audiovisual e teledramaturgia brasileira, como o ator Irandhir Santos (45), que vive Tião Galinha em Renascer e marcou Pantanal como Juventino e José Lucas de Nada. "Sinto que voltei mais confiante na Globo. Não que eu não tenha ficado nervoso, mas eu me sinto mais confiante", explica e acrescenta ainda que "quando eu estava fazendo cena com o Irandhir... Aí o coração... Você fica um pouco desesperado, né? Mas passa, foi maravilhoso trabalhar com ele."

Para Samuel, o colega de cena é uma de suas grandes inspirações: "Ele é um ator extremamente prudente no que faz, no que se propõe. Muitas vezes observei como ele falava, a forma que ele andava, como ele construiu o personagem dele. Ele é muito simpático, eu tirei até uma foto com ele nos bastidores".

Sobre a oportunidade em Renascer, o ator afirma que foi "simplesmente incrível, acho que, na vida, há oportunidades que são únicas. E eu sempre vejo tudo que me dão, tudo que me chamam, como uma oportunidade muito boa. E não são todos os atores que vão ter essa oportunidade de contracenar com o Irandir Santos, essa grande referência do audiovisual".