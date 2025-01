Participante do Domingão surpreende Luciano Huck ao não saber pergunta sobre meme, mas leva bolada

Marcel desistiu de continuar no Quem Quer Ser um Milionário? , apresentado por Luciano Huck, após não saber sobre uma pergunta sobre meme

O mestre cervejeiro Marcel desistiu de continuar na atração Quem Quer Ser um Milionário? , do programa Domingão com Huck, na TV Globo, após não saber responder corretamente a uma pergunta relacionada a internet. Com isso, ele deixou a pergunta com R$ 150 mil.

O participante de 42 anos foi ao programa na companhia da irmã e acertou 12 perguntas. Mas, a duas perguntas da pergunta do milhão, foi surpreendido por uma pergunta sobre o termo meme e optou por desistir. "Muito usado na internet, o termo meme surgiu em qual destes livros do biólogo Richard Dawkins?". Nas alternativas, as opções eram: Deus, um Delirio, O Gene Egoísta, O Relojoeiro Cego, Fome de Saber.

A opção correta seria O Gene Egoísta. Sem saber o que responder, ele desistiu de continuar na atração. "Pior que eu sabia essa história, mas eu não reconheço os nomes dos livros. Eu não vou arriscar no chute. Infelizmente vou parar. Decisão final", falou ele, que disse que chutaria a opção B. "Belíssima participação. Foi incrível. Adorei a conversa. Muito boa mesmo", reagiu Luciano, que ficou surpreso.

Participante do Quem Quer Ser um Milionário?

Vale lembrar que o termo "meme", amplamente utilizado para descrever conteúdos criativos nas redes sociais, surgiu na biologia. Foi usado por Richard Dawkins no livro O Gene Egoísta, publicado em 1976, como uma combinação das palavras "mimesis", que significa "imitação" em grego, e "gene".

Vencedora do Quem Quer Ser Um Milionário revela o que comprou com o prêmio

Recentemente, a jornalista Jullie Dutra, de 39 anos, que foi a primeira participante a faturar o prêmio máximo do quadro Quem quer ser um milionário?, contou o que fez com o prêmio. Em um vídeo nas redes sociais, ela celebrou a conquista do seu primeiro apartamento.

"Oi, gente! Tudo bem? Estou passando aqui para agradecer pelas mensagens de felicitações pelo meu aniversário e também para compartilhar com vocês uma grande conquista: eu hoje comprei o meu apartamento. Essa chave aqui é simbólica. Para entrar no meu apartamento não precisa de chave, mas eu fiz questão de dividir isso com vocês porque tem muita gente que torce por mim e que acredita no poder da educação", afirmou ela.

