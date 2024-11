'Novo para 2025': Tony Ramos relembra problema de saúde em balanço de 2024

Em maio deste ano, o ator Tony Ramos precisou ser hospitalizado e ficou dez dias internado para drenar um hematoma subdural

Em clima de retrospectiva, Tony Ramos aproveitou a gravação da mensagem de Fim de Ano da TV Globo para fazer um balanço pessoal de 2024. No ‘recap’, o veterano relembrou do momento em que precisou se submeter a cirurgias de emergência do cérebro em maio deste ano. Após o susto, o ator detalha como está se sentindo seis meses após os procedimentos. "Tem um momento que a vida nos prega uma peça, né?”, refletiu em entrevista ao Gshow.

“Eu tive que fazer uma cirurgia, depois a segunda. Em 48 horas operei a cabeça, por causa de um hematoma. Mas estou aqui! Voltei a fazer a peça, já estou gravando o The Masked Singer... 'Papai do céu' é maior e é mais forte, estou chegando novo para 2025", lembrou.

Ramos passou oito dias internado após ter um sangramento no cérebro. Exames constaram bolsas de sangue entre o crânio e o cérebro, e ele passou por duas cirurgias de emergência para conter a hemorragia, que poderia ser fatal. Recentemente, Tony detalhou o caso no programa 50 & Uns, comandado por Angélica:

"Estou me sentindo muito bem. Claro que o susto, eu posso lhe garantir, foi mais que susto, foi um susto triplicado", afirmou.

Relembre o caso

Tony Ramos foi internado no dia 17 de maio, após passar mal em casa e ter que passar por uma primeira cirurgia para drenar um hematoma subdural - um acúmulo de sangue que se forma entre o cérebro e o crânio.

O procedimento foi um sucesso, no entanto, no dia 19 de maio, o ator precisou passar por uma nova intervenção após apresentar novos distúrbios de coagulação com a formação de novos hematomas.

No dia seguinte, a mulher do ator, Lidiane Barbosa, atualizou o estado de saúde do marido por meio de um vídeo enviado para Patrícia Poeta no Encontro.

'Novo para 2025!'

Recuperado e pronto para o novo ano, o ator fez um balanço sobre a vida profissional em 2024:

"Foi um ano lindo para mim neste aspecto. Em janeiro, terminei Terra e Paixão, uma novela que eu amei fazer, António La Selva é um personagem que ficou para sempre na minha vida. Estreei minha peça com Denise Fraga, um sucesso nacional, estou gravando The Masked Singer Brasil, que vai ser lindo, com o tema das novelas da Globo, para comemorar os 60 anos", sintetizou.

