Sendo homenageado por fãs e entes queridos no 'Mais Você', Tony Ramos refletiu sobre ser visto como um dos galãs da TV brasileira; confira

Participando do Mais Você nesta terça-feira, 27, Tony Ramos foi homenageado pelo seu aniversário de 76 anos, comemorado no último dia 25. Em um dos recados carinhosos que recebeu dos fãs, o ator foi chamado de 'crush', e falou sobre ser visto como um galã da TV brasileira.

"Do que você ouviu ali, o que mais te surpreende depois de 60 anos de estrada?", perguntou o apresentador Fabricio Battaglini. "De ser um crush, porque crush para mim era nome de refrigerante", brincou o ator em resposta.

"Eu nunca me coloquei nessa posição... Nunca é nunca, e quem convive comigo há tanto tempo sabe. Nunca me coloquei na posição do homem... do galã. Nada contra essas expressões... (...) Mas nunca acreditei nisso", confessou Tony aos apresentadores Tati Machado e Fabricio.

"Sempre fiz o trabalho fundamental da minha profissão e eu digo sempre aos atores mais jovens: mergulhe nas entrelinhas dos personagens, no que o autor propõe. O resto é consequência", aconselhou.

Confira um trecho da homenagem a Tony Ramos:

O Tony é gente como a gente e já tá de olho na mesa do café da manhã 👁️👄👁️ #MaisVocêpic.twitter.com/ePF0YDXZuk — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 27, 2024

Tony Ramos revela o que causou hematoma no cérebro

O ator Tony Ramos realizou recentemente duas cirurgias no cérebro após receber o diagnóstico de hematoma subdural - um acúmulo de sangue que se forma entre o cérebro e o crânio. E nesta terça-feira, 27, ele foi o convidado do Mais Você e contou que um exame descobriu o que gerou o sangramento.

Segundo o artista, o vírus Epstein–Barr motivou o hematoma intracraniano. "Não bati, não quebrei, não houve nada. Tive uma extração de liquor da espinha e por ali faz uma cultura e chegaram a uma conclusão que eu tinha o Epstein–Barr, uma virose que todos nós temos no corpo, é o que causa a catapora, a mononucleose. Eu devia estar com a imunidade muito vulnerável e consequentemente o Epstein–Barr despertou, se aproveitou e gerou isso", contou.

Segundo o artista, Lidiane, sua esposa, o encontrou na cama do seu quarto, desacordado. Ele contou que foi para o quarto após ingerir analgésicos porque estava incomodado com uma dor na lombar. Depois disso, não se lembra do que aconteceu. "Quando ela (Lidiane) entra, ela me vê desfalecido, com o corpo pendendo na cama. Ela ligou para minha clínica geral por vídeo e disse que estava acontecendo alguma coisa comigo. Ela me mostrou para a médica, que mandou uma ambulância", recordou.