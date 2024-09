Morre Roberto Frota, ator de novelas da Globo, aos 85 anos

O ator Roberto Frota faleceu aos 85 anos de idade na manhã desta terça-feira, 23. Ele atuou em Vale Tudo, Vai na Fé, Mulheres Apaixonadas e mais novelas

O ator Roberto Frota faleceu aos 85 anos de idade na manhã desta terça-feira, 23, no Rio de Janeiro. A morte dele foi confirmada ao site G1 pela ex-mulher dele, a atriz Ângela Vieira.

O artista fazia tratamento contra um câncer no pulmão e teve uma pneumonia. Ele não resistiu e faleceu durante internação em um hospital.

O velório acontecerá na quarta-feira, 25, no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, e o corpo do ator será cremado.

Roberto Frota teve uma longa carreira na arte dramática. Ele se destacou em trabalhos nas novelas da Globo, como Vale Tudo, Terra e Paixão, Amor Perfeito, Vai na Fé, Mulheres Apaixonadas e Tieta. Além disso, ele atuou em peças de teatro ao longo de sua trajetória.

O ator deixou três filhos.

Mensagem de amigo de Roberto Frota

A morte de Roberto Frota foi lamentada nas redes sociais pelo ator e diretor Edvard Vasconcellos.

"Tô há meia-hora congelado, diante de uma notícia que prove o contrário. Querido amigo, agora mais do que nunca, entendo a sua pressa em viver. Um dia simplesmente não acordamos. Dessa vez não consegui entregar a tempo nosso próximo projeto. Desculpa! Éramos parceiros de sonhos, nem sempre de realizações. Perdi um dos maiores amigos que a vida me presenteou, de quem fui colega de cena, de vôlei na praia, de quem fui assistente, autor e diretor. Que aceitou ser meu padrinho de casamento e com orgulho sempre me tratou como um afilhado de fato. Ainda torcendo para ser um outro Roberto, de um universo paralelo qualquer. Até, querido padrinho! Força, Verônica, Thiago e Nina. Agora as metades dele são vocês. Força Ana Maria, Ângela. Todos", disse ele.