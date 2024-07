Monica Iozzi surpreende ao revelar que já foi sequestrada: "Desapareceu"

A atriz Monica Iozzi participou do programa Portugal Show, nesta segunda, 15, e surpreendeu ao detalhar um acontecimento marcante de sua infância

A atriz Monica Iozzi participou do programa Portugal Show, nesta segunda-feira, 15, e surpreendeu ao detalhar um acontecimento marcante de sua infância. Ela, que nasceu em Ribeirão Preto, em São Paulo, contou que foi raptada quando era bebê durante uma viagem de família para Foz do Iguaçu, no Paraná.

Na ocasião, ela tinha sete meses e estava no colo da avó. "Eu tinha sete meses, uma senhora me viu e falou assim: 'que bonitinha, posso pegar?' Foi uma questão de segundos e a mulher sumiu comigo, desapareceu", lembrou a atriz. "Minha mãe já desmaiou e meu pai veio de não sei de onde, começou a gritar e chamar a polícia", completou.

Segundo a artista, seu pai decidiu iniciar uma busca por conta própria. "Ele viu que só tinha uma saída no lugar e, enquanto chamava a polícia, ele começou a pular os balcões de cada depósito e olhar. Me achou e eu estava dormindo, com outra mantinha, já. Trocaram até a minha roupinha", detalhou.

Monica Iozzi fala sobre problema de saúde que a afastou de novela

Em fevereiro deste ano, Monica Iozzi explicou o motivo de ter desfalcado o elenco de Elas por Elas a apenas dois meses do lançamento do remake. Ela foi diagnosticada com uma disbiose, desequilíbrio na flora gastrointestinal, que afetou negativamente a sua imunidade. Por isso, sofreu com diversas infecções em um curto período.

"Eu não sou nada esotérica, sou bem cética, mas eu acho que, às vezes, nosso corpo fala 'para por aí. esse caminho não está dando certo'. Eu nunca fui uma pessoa que prestou muita atenção na alimentação, por exemplo", disse ela durante participação no Na Piscina com Fê Paes Leme, no canal pago GNT.

"Por mais que eu comesse, os nutrientes não eram absorvidos pelo meu corpo. O sistema imunológico foi lá embaixo, comecei a ter uma infecção atrás da outra", desabafou.