Meteorologista tem ataque de pânico ao vivo na TV

Meteorologista do canal ABC News Austrália interrompeu sua participação em programa de TV ao sofrer um ataque de pânico

O meteorologista Nate Byrne sofreu um ataque de pânico ao vivo durante um programa na emissora ABC News Austrália. Ele precisou interromper sua participação às pressas no dia 13 de agosto enquanto falava sobre a previsão do tempo.

Ele levou as mãos ao coração e disse que precisava sair dali. “Alguns de vocês devem saber que eu sofro com alguns ataques de pânico e, na verdade, isso está acontecendo agora. Lisa, posso devolver para você”, disse ele antes de sair do ar.

Horas depois, ele voltou à TV e tranquilizou os telespectadores. “Desculpe se dei um susto em alguém”, disse ele. Em um depoimento na internet, ele comentou: “Assistindo aos vídeos do meu ataque de pânico ao vivo na TV, eu pude ver que nem sempre é algo óbvio para quem está vendo de fora - eu pareci muito mais no controle do que estava sentindo, então eu pude ver que os sinais do pânico podem passar despercebidos pelos outros”.

Vale lembrar que um ataque de pânico acontece quando a pessoa tem sentimentos intensos de medo que se transformam em sintomas físicos, como coração acelerado, respiração ofegante e suor excessivo.