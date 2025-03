Luciano Huck celebra 20 anos do primogênito e revela: 'Infância diferente'

No aniversário do filho mais velho, Joaquim Huck, Luciano Huck celebra chegada do herdeiro para sua família e faz revelações; veja

O filho mais velho de Luciano Huck e Angélica, Joaquim Huck, está fazendo aniversário neste sábado, 08. Em sua rede social, o apresentador compartilhou uma série de fotos de seu primogênito para escrever uma declaração sobre ele e sua importância na vida deles.

O comunicador então falou sobre o jovem ter chegado no Dia das Mulheres e bem no dia do aniversário da estrela Hebe Camargo. O famoso ainda contou sobre Joaquim ter tido uma infância bem diferente da dele e da mãe.

"Há exatos 20 anos, no dia 8 de março de 2005, em pleno Dia Internacional da Mulher e no aniversário de Hebe Camargo, ele chegou em nossas vidas: Joaquim. Com seus cabelos espetados, veio para transformar nosso mundo. Joaquim foi o primeiro passo para o salto mais importante da minha vida: nossa família", começou dizendo.



Em seguida, Luciano Huck falou sobre a diferença que ele teve em sua vida: "Nosso primogênito nasceu sob os holofotes – sua chegada foi um evento. Teve uma infância muito diferente da nossa, cercada de privilégios, passando de camarim em camarim, vivendo os bastidores da TV como poucos. Uma receita que poderia ter desandado".



"Mas não. Muito pelo contrário. Joaquim se tornou um homem curioso, interessado e interessante, fiel aos seus valores, inteligente, pronto para qualquer conversa e sempre com uma pitada de humor afiado – uma companhia deliciosa. Parabéns, meu filho! Que você siga sendo esse cara incrível. Te amo. Amor maior que eu", declarou-se e enalteceu os valores do primogênito.

Ainda nos últimos dias, Luciano Huck lamentou a morte de mais um cachorro de sua família. Uma dia após o falecimento de um yokshire, o apresentador desabafou ao ver seu cão partindo por conta de uma picada de jararaca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Filho de Angélica e Luciano Huck comenta suposta proibição dos pais à namorada

Benício Huck, de 17 anos, decidiu comentar os rumores em que seus pais, os apresentadores Angélica e Luciano Huck, proibiram a sua namorada, Duda Guerra, de 16, de gravar conteúdos para as redes sociais enquantos eles estivessem na intimidade da família. O filho do meio do casal, por sua vez, negou qualquer tipo de restrição.

"As pessoas inventam muitas coisas na internet também. Saíram várias coisas que nem metade é verdade e não tem muito o que fazer. Aos mesmo tempo que a gente mostra as coisas, a gente gosta de privar de mostrar a nossa vida de casa", disse em entrevista ao Portal LeoDias e ao Fofocalizando. Saiba mais aqui!