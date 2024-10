Luciana Gimenez expõe motivo de rixa com Sonia Abrão: ‘Parei de falar com ela’

Após décadas, Luciana Gimenez ‘desenterra’ treta e expõe o motivo de desentendimento com sua colega de emissora, Sonia Abrão

Na última segunda-feira, 21, Luciana Gimenez revisitou algumas polêmicas do passado ao participar do programa ‘De Frente com a Blogueirinha’. Durante a entrevista, a apresentadora não deixou de relembrar um desentendimento de longa data com sua colega de emissora, Sonia Abrão, que também faz parte da equipe da RedeTV.

Enquanto conversava com a personagem Blogueirinha, Luciana confirmou que passou anos sem se falar com Sonia Abrão. O motivo? A apresentadora foi responsável por desempatar o prêmio do Troféu Imprensa em 2002. Apesar de serem colegas, Sonia “esnobou” a novata e decidiu votar na veterana Hebe Camargo, que acabou levando o prêmio para casa.

Enquanto Hebe colocou mais um prêmio em sua estante, Luciana retornou de mãos vazia e não perdoou Sonia pela escolha: “Ali eu fiquei chateada. Parei de falar com ela por um tempo. Ela foi ao meu programa e eu disse: 'Não gosto de você”, lembrou. Na época, a apresentadora contou que ficou bastante decepcionada, já que o prêmio seria um marco para sua carreira.

“Hebe já tinha vários prêmios e ia ganhar outros, enquanto eu estava começando e me destacando. Acho que a Hebe entenderia”, Luciana relembrou seu começo na televisão e brincou com Hebe. Por fim, a apresentadora contou que a rixa durou por mais cinco anos, quando recebeu um pedido de desculpas e voltou a ser amiga de Sônia.

Vale lembrar que no começo do ano, Luciana recebeu Sonia Abrão em seu podcast e falou sobre a rixa com a comandante do A Tarde É Sua, que explicou sua escolha na época: “Vocês estavam realmente empatadas e aí eu tinha que decidir, e aí eu me decidi pela Hebe, né? Pela história dela, por ela mesmo… E ele tinha certeza que eu votaria em você, porque eu era da RedeTV!", disse.

Luciana Gimenez detalha venda de triplex com ex-marido:

Há seis anos, Luciana Gimenez colocou um ponto final em seu casamento com Marcelo de Carvalho. Além de terem construído uma família, com o filho Lorenzo, de 13 anos, a relação também deixou uma herança milionária: o triplex que o casal dividia. Recentemente, ela fez piada sobre a venda do apartamento, que é considerado um dos mais caros de São Paulo.

Durante sua participação no programa 'De Frente com Blogueirinha', Luciana ‘anunciou’ a venda de seu luxuoso triplex, avaliado em cerca de 70 milhões de reais. Em tom descontraído, a apresentadora brincou sobre a possibilidade de "ficar rica" com a venda do imóvel e disse que espera que o futuro comprador valorize ainda mais o apartamento.