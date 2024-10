Lucca revela o que fará com o prêmio do ‘Estrela da Casa’: ‘Nunca vi tanto dinheiro’

Campeão! Lucca celebra sua vitória e revela como pretende utilizar o prêmio milionário do reality show musical da Globo, Estrela da Casa

Na noite da última terça-feira, 1°, Lucca celebrou sua vitória no primeiro reality show musical da Globo, o ‘Estrela da Casa’. Além de conquistar um contrato com uma grande gravadora e sair em sua primeira turnê pelo país, o cantor sertanejo também desembolsou uma boa fortuna. Agora, ele revelou como pretende usar seu prêmio de R$ 1 milhão.

Embora tenha planos de investir na carreira com o prêmio, Lucca também revelou que pretende gastar um pouco e confessou com sinceridade que ainda não sabe por onde começar: "Para ser bem sincero, eu não faço ideia. Mas, antes de entrar aqui, eu falei que ia investir na minha carreira", o artista declarou em entrevista ao GShow.

"Eu nunca vi esse tanto de dinheiro... Vamos gastar um pouquinho, né? Será que dá para gastar um pouco? Comprar chiclete. Preciso também comprar uma casinha pra mim. Mas, enfim, vamos trabalhar. O foco agora é trabalhar", o cantor brincou e compartilhou que pretende conquistar um imóvel próprio, além de investir em seu trabalho.

Vale lembrar que Lucca conquistou o título de campeão com 41,13% dos votos do público na grande final, que aconteceu após 50 dias de confinamento. Em segundo lugar ficou o cantor Matheus Torres, que teve 34,82% dos votos. A cantora Unna X foi a terceira colocada com 15,36%, e Leidy Murilho ocupou a quarta posição com 8,69%.

Prêmio do Estrela da Casa aumentou na grande final:

O reality show Estrela da Casa, da Globo, aumentou o valor do prêmio para o vencedor! No dia da grande final da atração, os quatro finalistas foram surpreendidos com a notícia de que o valor do prêmio será maior do que esperavam! E a CARAS Brasil descobriu o valor antes de todo mundo: o vencedor vai levar R$ 1 milhão para casa.

O aumento no valor foi oferecido em uma dinâmica por um dos patrocinadores, o Mercado Pago. Vale lembrar que este não foi o primeiro aumento. No início do confinamento, os participantes sabiam que o prêmio anunciado era de R$ 500 mil. No início de setembro, isso mudou e o prêmio do campeão passou a ser de R$ 750 mil. Agora, o valor aumentou de vez e foi para R$ 1 milhão.