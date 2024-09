Lisa Gomes se afasta do TV Fama. Saiba o que aconteceu com ela

A repórter Lisa Gomes está longe do trabalho no TV Fama, da RedeTV!, por causa de um problema de saúde. Saiba o que aconteceu

A repórter Lisa Gomes, que trabalha no programa TV Fama, da RedeTV!, precisou se afastar da rotina de trabalho por causa da saúde. No início desta semana, ela procurou um hospital às pressas ao sentir fortes dores na região do abdômen.

Lá, ela foi diagnosticada com gastroenterite aguda em decorrência de uma infecção alimentar. A estrela comeu algo que não caiu bem. Agora, ela está de repouso enquanto se recupera e deverá voltar à TV em breve.

"Esse é um assunto muito sério e até gostaria de dividir com vocês, mas não tenho condições, devido as dores abdominais, falta de apetite, náuseas, vômitos, febre... Fiquem espertos! A contaminação pode ocorrer durante a manipulação, preparo, conservação e/ou armazenamento dos alimentos", disse ela.

Lisa Gomes fala sobre o resultado do laudo da morte de Nahim

O laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, concluiu que a morte do cantor Nahim foi causada por intoxicação por uso de cocaína e traumatismo craniano, conforme noticiou o G1. Após a divulgação do laudo, a cunhada do artista, Lisa Gomes, publicou uma nota se manifestando sobre o fato.

"Lamentavelmente ficamos sabendo através da imprensa sobre o laudo necroscópico do Nahim, feito pelo Instituto Médico Legal (IML), de Taboão da Serra - SP, onde afirma que a morte dele foi causada por intoxicação por uso de substâncias de alto poder viciante. Temíamos pelo resultado do exame e por esse dia chegar, porque sabíamos que o Nahim estava usando drogas e que por diversas vezes tentamos ajudá-lo a se livrar desse maldito vício. Não queríamos esconder de vocês, queríamos preservar a imagem dele e a alegria que ele sempre transmitiu aos fãs", declarou ela.

Que completou: "Se ele fazia uso de de cocaína no passado, não sabemos. O que podemos afirmar e o que foi dito em recente entrevista pela Andreia Andrade é que as incansáveis tentativas de aproximação com os netos infelizmente levaram o Nahim a depressão e a se afundar nas drogas. Pedimos respeito e que nos compreendam que nunca foi uma situação fácil, principalmente para Andreia que por diversas vezes nos pediu ajuda para tentar salvar o Nahim. Só sabe quem passa!", encerrou.