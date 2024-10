Leticia Colin diz que viveu luto após divórcio de Michel Melamed: 'Buraco'

A atriz Leticia Colin falou sobre seu sofrimento após o término do casamento de nove anos com Michel Melamed e comparou o sentimento ao luto

A atriz Leticia Colinrefletiu sobre sua vida amorosa. Durante sua participação no Conversa com Bial desta sexta-feira, 25, a artista falou sobre seu sofrimento após o término do casamento de nove anos com Michel Melamede comparou o sentimento ao luto.

O assunto veio à tona após Pedro Bial relembrar a participação da atriz no programa - em 2021- acompanhada do ex-marido, Michel Melamed. Os dois confirmaram o fim do casamento em julho de 2024.

"E essa parceria? Acabou a parceria na vida, continua na arte? Como ficou isso?", quis saber o apresentador. "O nosso desejo é que, sim, que continue muito [a parceria]. E acho que, daqui pra frente, vai continuar cada vez melhor. É que tem um momento, depois que você separa, [...] que fica doído", disse ela.

"Estava sentindo um negócio, um buraco, uma dor, um sofrimento, um fim, uma incompletude... Meu analista falou: 'Isso é o luto'. Eu disse: 'Ah, prazer'. E ele é desconfortabilíssimo", desabafou a atriz.

Parceria profissional

Leticia ainda falou sobre a parceria dos dois nos palcos. "Nós fizemos um espetáculo nesse ano, que chamada Um Filme Argentino, que falava sobre separação. Uma grande metáfora da transformação do amor. A arte ajuda muito nesse sentido", detalhou.

"Em paralelo, vocês estavam vivendo...", falou o jornalista. "A gente já estava se separando. A gente quer fazer desse espetáculo um filme. Eu quero trabalhar com o Michel, ele é meu artista favorito, admiro demais. O melhor pai do mundo. Ele é demais", elogiou Leticia.

"Casamento e trabalho é uma coisa muito desafiadora. Você ir para o ambiente de trabalho junto com aquela pessoa que vocês está vivendo 24 horas já, que você discute a casa, o filho, a conta, o afeto, o sexo... Aí vai o trabalho também. É um desafio, são poucas pessoas que conseguem trabalhar junto", refletiu.