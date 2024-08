João Lucas leva ‘bronca’ ao expor intimidade com Sasha Meneghel: “Expondo à toa”

Climão? João Lucas surpreende ao revelar detalhes da vida íntima e acaba levando um puxão de orelha da esposa, Sasha Meneghel; assista!

Sasha Meneghel costuma ser bastante discreta sobre sua vida pessoal, especialmente no que diz respeito à intimidade. No entanto, João Lucas acabou deixando escapar alguns detalhes da vida íntima do casal durante sua participação no programa do GNT, Sobre Nós Dois. E não teve jeito: ele acabou levando um puxão de orelha da esposa após as revelações mais quentes.

Durante o programa comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, que vai ao ar na noite desta terça-feira, 20, João Lucas e Sasha Meneghel foram os convidados especiais, ao lado de Mumuzinho e Thainá Fernandes. Na atração, eles participaram de um game show para revelar aspectos dos relacionamentos e da vida íntima de cada casal.

Em um trecho divulgado nas redes sociais, João Lucas aparece respondendo a perguntas sobre suas preferências na intimidade com Sasha: "É difícil escolher: viajar ou transar. A gente prefere viajar transando", o cantor responde ao ser questionado entre as duas opções, já que costuma viajar bastante com a esposa.

Em outro momento, João comenta sobre ter relações na área externa de casa: “Por que eu tô falando isso? Tô falando muito, né?”, ele questiona depois da revelação. Sasha dá risada da indiscrição e dá uma bronca no marido: “Está se expondo à toa. Está se expondo. Olha, ele já expondo de novo e nem perguntou", ela dispara em tom de brincadeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

Vale lembrar que os João Lucas, que antes assinava como João Figueiredo, e Sasha Meneghel se conheceram em um viagem missionária e engataram o namoro em 2020. Eles se casaram em uma cerimônia intimista, mas luxuosa, que aconteceu na casa de Xuxa Meneghel em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em maio de 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Sasha abre o coração e revela se pretende ter filhos com o marido:

A filha de Xuxa Meneghel com Luciano Szafir, Sasha Meneghel, abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Casada com o cantor João Figueiredo, ela revelou se o casal possui planos de aumentar a família em breve. A estilista pensa em ser mãe, mas não tem planos de engravidar tão cedo, e revelou a posição da mãe sobre seus planos.

"Não me sinto pressionada nem quando minha mãe fala, porque já li algumas matérias sobre isso. A gente leva muito na brincadeira e sabemos do desejo das nossas mães de serem avós, é normal e acho bonitinho. Nós temos o sonho de ser pais em um futuro próximo, só que tem momento para tudo e queremos respeitar essa fase da vida”, disse à revista Glamour.