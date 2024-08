Jô Soares deixou detalhe no testamento pensando no filho que morreu

Você sabia? Jô Soares fez homenagem discreta para o filho que morreu ao escrever seu testamento e deixou uma doação significativa

O apresentador Jô Soares pensou em seu filho que morreu antes dele na hora de escrever o seu testamento. De acordo com o colunista Fefito, do site Terra, o comunicador deixou uma doação para a causa autista, já que seu herdeiro tinha o diagnostico de autismo.

Segundo o colunista, a ex-mulher de Jô, Flávia Pedras, contou que ele reservou uma parte de sua herança para ser doada para instituições que auxiliem pessoas com autismo. A doação foi entregue para quatro instituições nos estados de São Paulo, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso.

Para quem não sabe, Jô Soares teve um filho, Rafael Soares. Ele foi diagnosticado com autismo e era conhecido por ter ‘ouvido absoluto’ e tinha uma rádio dentro de casa. Rafael faleceu aos 51 anos em decorrência de um câncer. “Eu jamais esconderia meu filho. Tinha orgulho desse talento musical que ele tinha, um ouvido absoluto. Ele fez a música do meu show, tinha um dom”, declarou o pai há alguns anos.

Em outra entrevista, em 2013, ele também se declarou ao filho. "Eu tenho um filho que é autista, tem uma série de problemas que em certos momentos até se agravam ou se agravaram, já é uma condição genética que ele tem e claro que é uma situação mais difícil de você se comunicar com o filho, que tem dificuldade de se comunicar com você e com todo mundo".

Por sua vez, o apresentador morreu aos 84 anos de idade no dia 5 de agosto de 2022, quando estava internado em um hospital de São Paulo.

As cinzas de Jô Soares

Ex-esposa de Jô Soares, Flávia Pedra Soares abriu o coração e falou um pouco sobre seus momentos ao lado do apresentador, com quem foi casada por 15 anos. Durante participação no programa 'Conversa com Bial', ela também revelou o que fez com as cinzas do comunicador, que faleceu em 2022, aos 84 anos.

"Distribuí em alguns lugares especiais para nós e uma amiga, que nos apresentou, falou que o pai dela tinha morrido, e ela mora na Holanda. Lá, eles transformam as cinzas em diamante. E eu fiz isso", declarou Flavinha, como é conhecida pelo público.

Em seguida, ela contou que ainda não decidiu o que fazer em definitivo com as cinzas que viraram diamante. "Está em um cofre, guardado. Eu não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá [amuleto]", disse Flávia Soares.