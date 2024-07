Ex-esposa de Jô Soares conta decisão sobre as cinzas do apresentador

Ex-esposa de Jô Soares, Flávia Soares revelou pela primeira vez o destino das cinzas do apresentador, falecido em 2022

Ex-esposa de Jô Soares, Flávia Pedra Soares abriu o coração e falou um pouco sobre seus momentos ao lado do apresentador, com quem foi casada por 15 anos. Durante participação no programa 'Conversa com Bial', ela também revelou o que fez com as cinzas do comunicador, que faleceu em 2022, aos 84 anos.

"Distribuí em alguns lugares especiais para nós e uma amiga, que nos apresentou, falou que o pai dela tinha morrido, e ela mora na Holanda. Lá, eles transformam as cinzas em diamante. E eu fiz isso", declarou Flavinha, como é conhecida pelo público.

Em seguida, ela contou que ainda não decidiu o que fazer em definitivo com as cinzas que viraram diamante. "Está em um cofre, guardado. Eu não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá [amuleto]", disse Flávia Soares.

Ao longo do bate-papo com Pedro Bial, a ex-esposa de Jô Soares recordou os últimos momentos ao lado do eterno companheiro. Apesar do divórcio no papel, o próprio apresentador se referia à relação como "uma separação que não deu muito certo", uma vez que nunca se distanciaram de fato.

"Ele pediu para morrer em casa, vendo filme no ar. Nós combinamos que faríamos um home care em casa, mas não foi possível. No hospital tinha um canal de filmes antigos, luz baixinha, eu falando tudo o que eu tinha para falar para ele. É difícil falar que foi bonito", contou ela, visivelmente emocionada.

Drauzio Varella descreve últimos dias de vida de Jô Soares

O médico Drauzio Varella se tornou amigo de Jô Soares (1938-2022) e esteve com ele nos seus últimos momentos de vida em um leito de hospital. Os dois se aproximaram na década de 1980, quando o profissional da saúde tratou um câncer de pele do apresentador.

Na série documental Um Beijo do Gordo, que chegou ao Globoplay no último domingo, 28, o médico relembrou os últimos dias do apresentador e contou que o veterano pediu para não ser levado para a UTI nem ser entubado.

"Eu gostaria muito de terminar os meus dias como ele terminou os dele. Ele chamou a gente, as pessoas mais íntimas, e disse: 'Eu vivi 84 anos. Vivi muito bem, fiz muitas coisas. Eu não quero viver a qualquer preço. O que eu queria mesmo agora era ir pra minha casa e morrer vendo os filmes antigos que eu gosto'", contou o médico; confira mais detalhes!