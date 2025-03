Alessandro Jodar explica motivo da 'careta' que fez ao vivo na Globo

O apresentador Alessandro Jodar explicou o que aconteceu após viralizar nas redes sociais por conta de uma 'careta' que fez ao vivo

O apresentador Alessandro Jodar, que comanda os blocos esportivos dos telejornais Hora 1 e Bom Dia São Paulo, viralizou na web por conta de uma 'careta' que fez ao vivo na última quarta-feira, 12, durante um telejornal. E o episódio despertou o interesse da apresentadora Ana Maria Braga, que o questionou para entender o que havia acontecido.

No início do matinal da Globo, ela brincou com a fala de Sabina Simonato que viralizou. "Bom, vamos começar com o nosso esporte. Estava com saudade de você, Alessandro Jodar...Saudade é coisa que não falta aqui!", disse a veterana, que arrancou risada do repórter e de Tati Machado.

"Estou eu assistindo ao programa da semana passada, e de repente, você chegou, voltou, estava conversando com a linda Sabina e ela disse: 'estava um monte de gente com saudade de você'", complementou a veterana.

"Você estava indo embora, vocês tinham tido uma discussão de Corinthians, se passava ou não de fase... Aí ela falou que tinha uma turma que estava com saudade, e você deu uma risadinha gostosa e aí sobrou, no final da risadinha isso aí...", relembrou Ana Maria, que mostrou a careta de Alessandro.

O que aconteceu?

"Olha a cara que você fez! O que foi aquilo? Cada um inventou uma teoria", quis saber ela. "Pois é! O duro é isso. A gente está rindo disso desde a semana passada", contou ele, que explicou. "Percebi essa careta, falei, 'gente, o que foi isso aqui?' Na sequência, ela [Sabina Simonato] vinha com uma notícia de gente vendendo azeite falsificado, óleo adulterado num lugar, e, na hora de fazer a transição, se despediu super fofa de mim".

"Não dá pra ver na imagem, mas ela tá meio que sorrindo pra dar notícia. Então, além de ter desmontado, que eu já achei que a câmera não estava ali, a gente desmonta. Todo mundo que está na TV desmonta", complementou ele.

Veja a cena que viralizou: