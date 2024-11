Irene Ravache opina sobre influenciadores em novelas: 'Não funciona'

Longe das telinhas desde 2020, a atriz Irene Ravache comentou sobre a participação de influenciadores digitais em novelas atuais

Dona de uma longa carreira nas telinhas, a atriz Irene Ravache deu sua opinião sincera ao comentar sobre o aumento de influenciadores digitais em novelas atuais. Em entrevista ao jornal 'O Globo', a veterana destacou a responsabilidade que se assume ao aceitar um papel na teledramaturgia.

"Você não chega ao [Hospital] Albert Einstein dizendo ‘tenho o maior jeito para fazer cirurgia’, e atende a um paciente. Mas é o que acontece com a minha profissão [de atriz]", comparou a artista. Em seguida, Irene explicou que não se trata de um trabalho simples que pode ser realizado apenas por desejo.

"Todo mundo acha que pode chegar e fazer. Não é assim. Tanto que não funciona. Agora, o problema é de quem concorda e coloca essas pessoas nessa posição", completou a veterana, que está longe das novelas desde sua participação no remake de 'Éramos Seis', exibido na TV Globo em 2020.

Irene já esteve em grandes folhetins como 'A Viagem' (1975), 'O Profeta' (1977), 'Sassaricando' (1987), 'Passione' (2010), e 'Além do Tempo' (2015). Seu último trabalho nas telinhas foi na série 'Sob Pressão' (2022), original Globoplay.

Vale lembrar que, além de Ireve Ravache, outros artistas como Paulo Betti, Susana Vieira, Alice Wegmann, Cláudia Abreu e Leticia Birkheuer também já opinaram publicamente a respeito do aumento de influenciadores digitais em novelas.

Ireve Ravache tem procedimentos estéticos? Atriz esclarece

Recentemente, a atriz Irene Ravache revelou que não possui procedimentos estéticos e explicou que não pretende realizá-los. Ela, que completou 80 anos em agosto, se declarou 'transgressora' ao decidir não mexer em seu rosto.

"Oitenta anos é só um número, mas um número que tem uma marca. Seja como for, não mexi no meu rosto. Fui envelhecendo com ele. Tomei essa decisão porque posso me ver com essa idade. Eu aguento. E isso é transgressor", declarou a veterana em entrevista ao Jornal O Globo; confira detalhes!

