Guilherme Karan completaria 67 anos hoje; ator morreu de 'doença do tropeção'

Nesta terça-feira,8, o ator Guilherme Karan completaria 67 anos; relembre morte precoce por doença degenerativa

Guilherme Karan, completaria 67 anos nesta terça-feira, 8. O ator da Globo morreu em 2016, aos 58 anos, em decorrência de uma doença degenerativa conhecida popularmente como “doença do tropeção”.

Diagnosticado em 2005 com a doença de Machado-Joseph, uma condição degenerativa do sistema nervoso, que causa perda de equilíbrio e coordenação motora, o pai do ator chegou a dar uma entrevista ao jornal Extra, em 2012, quando o filho já estava em condições preocupantes, contando que ele adquiriu o problema de maneira hereditária.

"Ele herdou da mãe. Perdi um filho com a mesma doença. Guilherme fica na cadeira de rodas o tempo todo. Tem horas que ele está lúcido e tem horas que não. Ele não quer falar com ninguém. Está deprimido. E é um ponto de vista que temos que respeitar. Eu, como pai, compreendo e dou toda a assistência que posso", contou Alfredo Karan na época.

Guilherme Karan esteve em diversas produções da Globo, desde a sua estreia em 1984, na novela Partido Alto. Um de seus maiores sucessos na televisão foi com o programa humorístico TV Pirata, em que ele interpretou inúmeros personagens, como o famoso Zeca Pirata. Além disso, o artista esteve em tramas como Meu Bem, Meu Mal, em 1990, Explode Coração, em 1995, O Clone, em 2001, América, em 2005 e outras.

No cinema, o ator esteve em produções como Bela Donna, em 1997, Xuxa e os Duendes, em 2001, Xuxa e os Duendes 2 - No Caminho das Fadas, em 2002 e outras.