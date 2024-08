Globo investe no Estrela da Casa, mas semelhança com BBB pode ser tiro no pé

Com dois dias no ar, o Estrela da Casa tem mostrado potencial na telinha da Globo, mas as semelhanças com o BBB tem atraído confusão e muitas críticas

Dois dias depois da estreia, o programa Estrela da Casa, da TV Globo, tem se mostrado promissor dentro do mercado concorrido dos reality shows no Brasil. Promovendo uma mistura de confinamento e show de calouros, a atração apresentada por Ana Clara tem dividido opiniões e pode ser um tiro no pé, visto suas semelhanças com outro gigante da emissora: o Big Brother Brasil.

Com investimento pesado, o Estrela da Casa tem potencial para se tornar um dos programas mais aguardados do segundo semestre da Globo e, apesar do pouco tempo no ar, já tem gabaritado o checklist do que um bom reality deve ter. Participantes carismáticos, tretas, confinamento e, claro, talento. No entanto, os mesmos atributos positivos podem ser sua derrota.

O confinamento dos participantes tem acontecido na mesma casa do BBB, o que provoca um certa nostalgia e falta de originalidade, fazendo o programa ser comparado a todo instante com seu antecessor. Talvez uma alternativa seria descaracterizar totalmente os espaços, para não dar chance a essas lembranças.

Além disso, a votação, que ainda não aconteceu, pode vir a se tornar o maior ponto de crise. Em um reality show com artistas, talvez o talento de cada um deles deveria ser o fator principal de avaliação e não as polêmicas causadas no confinamento. As provas também poderiam ser mais criativas, evitando semelhanças com o BBB.

Logo no primeiro dia, o programa emplacou uma prova de resistência de mais de 12 horas de duração onde os participantes deveriam lutar por uma imunidade. Esse é um clássico do BBB e não parece ter dado muito certo no Estrela da Casa, que precisa se mostrar mais autêntico diante do público.

A prova, inclusive, foi palco para uma verdadeira divisão da casa. O cantor Lucca acabou urinando enquanto precisava resistir a seus desejos fisiológicos, tornando o clima pesado entre os colegas, que criticaram sua atitude. Agora, o artista, que defende o gênero sertanejo, tem sido visto como o principal alvo, mesmo sendo uma das melhores vozes da competição. Isso não cheira a um equívoco?

Talvez eliminar um talento promissor logo no início e apontar o dedo para o "coitadinho" da edição na primeira semana me parece uma confusão entre realities. É um programa para o mais talentoso vencer ou para o mais carismático? As respostas ainda estão incertas quanto ao Estrela da Casa, mas parece que o público está disposto dar chances para o novo show da TV Globo.