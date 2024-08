Globo cancela 'Linha Direta' após duas temporadas; entenda decisão

Após duas novas temporadas de 'Linha Direta' com Pedro Bial, a TV Globo decidiu não seguir com o programa de sucesso no ar

Programa de sucesso dos anos 1990 e 2000 na TV Globo, o 'Linha Direta' retornou à grade da emissora em 2023 e ganhou uma nova versão sob o comando de Pedro Bial. Apesar de possuir grande atenção do público, o programa de true crime não seguirá no ar.

De acordo com informações da coluna 'Play', do jornal 'O Globo', a emissora decidiu cancelar a atração após duas novas temporadas exibidas. Embora possua repercussão positiva, a decisão de não renovar o programa seria por questões comerciais.

O 'Linha Direta' abordou casos conhecidos que chocaram o país como o de Eloá Pimentel, Henry Borel, Jeff Machado, Beatriz Angélica e Família Gonçalves. Além disso, quatro crimes abordados na temporada de 2023 foram solucionados por denúncias após a exibição dos episódios.

Recentemente, o perfil oficial da atração compartilhou a prisão de Bruno Eustáquio, que estava foragido desde 2021. O jovem, acusado de assassinar a mãe, Márcia Lanzane, foi encontrado após a atração abordar o crime na segunda temporada, em 2024.

Vale lembrar que o primeiro episódio do 'Linha Direta' foi exibido originalmente em março de 1990, apresentado por Hélio Costa. O programa retornou em maio de 1999 sob o comando de Marcelo Rezende, e seguiu no ar de 2000 a 2007 com Domingos Meirelles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Pedro Bial revela maior 'furo' da carreira no Jornalismo

A trajetória bem-sucedida de Pedro Bial (66) como jornalista e destaque no entretenimento foi relembrada por ele recentemente no videocast Mamilos Café. O comunicador, que ingressou no curso de telejornalismo por conta da mãe, falou também sobre as grandes coberturas que fez ao longo dos anos e ainda revela seu maior "furo" no Jornalismo.

Dos momentos mais marcantes da carreira, Bial destacou a cobertura do colapso da União Soviética, em 1991, quando estava in loco e noticiou a resistência ao golpe de Estado. O jornalista também aborda as mudanças de hábitos de consumo de notícias, a partir da percepção dos próprios filhos de gerações diferentes; confira mais detalhes!