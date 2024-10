Felipe Andreoli fecha acordo para sair da Globo, diz colunista

Âncora do Globo Esporte, Felipe Andreoli deverá sair da Globo até o final de outubro. Entenda o motivo da decisão do apresentador

O apresentador Felipe Andreoli vai sair da Globo. Ele é o âncora do programa Globo Esporte São Paulo e tomou a decisão de encerrar o contrato com a emissora carioca, informou o colunista Gabriel Vaquer, do site F5.

De acordo com o colunista, o comunicador teve uma conversa com a chefia da Globo e fez um acordo para sair do canal no final de outubro. A ideia de sair da TV foi do próprio Andreoli. Isso porque ele quer ter mais tempo para curtir a família.

Com a saída da Globo, Felipe deverá se dedicar a trabalhos na internet. Por enquanto, as duas partes não se pronunciaram sobre o assunto oficialmente.

Vale lembrar que o apresentador foi para a Globo em dezembro de 2014, depois de fazer sucesso no CQC, da Band.

Leia também: Felipe Andreoli revela como é a cozinha de sua casa

Homenagem para o Felipe Andreoli

Rafa Brites usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o marido. Em fevereiro de 2024, Felipe Andreoli completou 44 anos de vida, e a artista fez questão de parabenizá-lo na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, a Rafa postou vários cliques do apresentador do programa Globo Esporte, da TV Globo, incluindo algumas em que ele aparece com os filhos, Rocco, de 7 anos, e Leon, de 2, e falou sobre dividir a vida com ele.

"O dia do meu amor! Dizem que a gente vive só uma vez. Eu escolhi passar os meus dias com esse rapaz aí! De lá pra cá (quase uma década e meia) só encontro mais e mais motivos para seguir essa jornada", afirmou ela.

Em seguida, Brites elogiou o amado. "O Felipe é a pessoa mais incrível que eu conheci. Viva sua saúde! Seus sonhos! Seus pontos! Te amo demais @andreolifelipe", declarou a artista. E completou a postagem falando sobre ter presenciado o encontro entre Andreoli e o tenista Roger Federer. "PS: a 4 foto eu fui só testemunha desse amor!", brincou a famosa.