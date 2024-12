Faustão surge no 'Domingão' e entrega curiosidade sobre a filha, Lara

Recadinho do pai

O apresentador Faustão apareceu no 'Domingão com Huck' e mandou um recado para sua filha, Lara, que participou do quadro 'Quem vem para cantar?'

Faustão, que foi uma presença marcante nos domingos da TV brasileira, surgiu no programa 'Domingão com Huck', da Globo, para mandar um recado para sua filha, Lara, convidada por Luciano Huckpara participar do quadro 'Quem vem para cantar?'.

Antes dela soltar a voz, Fausto deu um depoimento sobre a primogênita, fruto de seu casamento com Magda Colares, e contou que ela estudou música em segredo por nove anos. O apresentador só ficou sabendo do talento da jovem por causa do diretor musical e compositor Simoninha.

"Estou aqui de novo pra participar de um quadro de surpresas. E se tem uma pessoa que merece ser surpreendida e causar surpresa, essa é a figura: minha filha Lara. Afinal de contas, durante 9 anos ela estudou escondido Música, estudou outras coisas fora do Brasil... Quando voltou, fiquei sabendo que ela era cantora - e muito boa cantora - através do Simoninha, nosso diretor musical", disse ele.

Faustão aproveitou para desejar boa sorte para Lara, que ainda não sabia que iria soltar a voz ao lado da cantora Simone no quadro do programa de Huck. "A verdade é que essa cantora, não importa com quem ela vá cantar, é importante porque ela adora surpresas! E aí é o quadro que a pessoa tem que estar bem calçada pra saber fazer. Boa sorte pra ela!", completou.

Confira:

Lara revela dificuldade em admitir carreira

LARA está lançando seu novo projeto, o Em Estúdio, após mais de um ano de ter feito sua estreia como cantora para o público no último programa de seu pai, o apresentador Faustão, na Band. Em entrevista para a CARAS Digital, a jovem, que está noiva, falou sobre a novidade e o motivo de ter "demorado" a se apresentar como uma cantora profissional.

"Eu decidi mesmo ser cantora depois de vários anos, eu sempre estudei, sempre fiz aula de canto, instrumento, fiz curso de produção musical, um monte de coisa, mas levava isso como hobby, porque eu tinha muita, muita vergonha de cantar em público, de me expor, tinha medo da vida pública, depois de alguns anos vem um acúmulo de certezas, sinto que eu sempre quis, na verdade, eu tenho certeza que eu sempre quis, mas não conseguia admitir pra mim mesma que realmente era o meu sonho...", disse ela. Veja a entrevista completa!

