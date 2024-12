Filha de Faustão faz rara aparição acompanhada da mãe durante show em SP

A cantora Lara Silva, de 25 anos, comparece à apresentação de Maria Bethânia e Caetano Veloso com a mãe, Magda Colares, nesta quarta-feira, 18

A cantora Lara Silva, de 25 anos, fez uma rara aparição nesta quarta-feira, 18, ao lado da mãe, Magda Colares durante um evento em São Paulo. A filha de Fausto Silva (Faustão) foi com a ex-mulher do comunicador ao show de Maria Bethânia e Caetano Veloso, que aconteceu esta noite no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A jovem, que está noiva de Julinho Casares, também estava acompanhada da cunhada.

Para compor o look e curtir o show, Lara Silva apostou em um terno preto. Já a mãe, optou por uma calça jeans que combinou com uma blusa branca.

Magda foi casada com Fausto Silva de 1990 até 2000. Além de Lara, o comunicador também é pai de João Silva, de 20 anos, e Rodrigo, de 16, frutos do atual casamento com Luciana Cardoso.

Confira, abaixo, os registros da ocasião:

Lara Silva comparece em show - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Lara Silva foi a show com a mãe e a cunhada - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Relacionamento de Lara e Julinho

A primogênita de Faustão ficou noiva de Julinho, que é filho de Júlio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube, em junho deste ano durante uma viagem para Londres, na Inglaterra. O noivo consultou o sogro antes do pedido oficial de casamento, além da mãe da noiva e do irmão mais velho de Lara, que é um grande amigo de Julinho.

Após quase cinco anos de relacionamento, Julinho e Lara já cogitavam a nova etapa. "Foi algo que já estava decidido em fazer, já sabia que ia ser agora, mas estava só decidindo os detalhes. É uma nova etapa, muito legal para a gente. Estamos muito felizes agora, curtindo esse momento de noivado. É muito bom, muito feliz", explicou o noivo.

