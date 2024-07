Fabiana Karla comemora contrato com o SBT e dá spoiler de reality: 'Achei uma ousadia'

Durante o especial CARAS Inverno, Fabiana Karla revela detalhes dos bastidores do reality Bake Off Brasil e como tem sido sua estreia no SBT

Depois de anos atuando na TV Globo, Fabiana Karla (49) agora está de casa nova e cheia de expectativas para a sua estreia à frente do Bake Off Brasil, reality show de confeitaria do SBT. Durante participação no especial CARAS Inverno, a artista comentou sobre a novidade em sua carreira de apresentadora e aproveitou para dar um pequeno spoiler da competição, que tem estreia marcada para agosto deste ano.

"É uma temporada muito bonita, porque as estrelas são os participantes, que vieram do Brasil inteiro e cada um com receitas bem brasileiras que a gente vai poder brindar e os outros bake-offs, vão querer assistir. Eu tô muito feliz, acho que eu fui muito bem cuidada, tem muita coisa gostosa", disse ela, que já gravou toda a temporada.

Ansiosa para a estreia na recepção do público, a artista já adiantou que desta vez para celebrar as 10 temporadas do reality, a produção decidiu resgatar os desafios de receitas salgadas, o que rendeu um ótimo episódio. "Muito bom, porque não tinha como não trazer", defende.

Fabiana conta que assim como o público, também foi surpreendida com o convite do SBT para comandar o Bake Off Brasil, apesar de já ter outras experiências como apresentadora. Segundo a pernambucana, a emissora estava disposta a renovar a cara do reality, que desta vez traz a diversidade brasileira como sua marca.

"Foi uma surpresa feliz. Eles disseram que me perceberam e eu achei isso lindo, porque eles quiseram trazer um Bake Off com descontração, com essa energia, leveza e eu acho que eu entreguei, eu não sei, é muito difícil falar assim de mim, mas foi o que foi dito para mim. Eles queriam trazer um círculo novo, já que tinha uma diversidade tão grande ali", diz ela.

Para a apresentadora, sua chegada no SBT pode se tornar um exemplo para outras mulheres que sofrem com a pressão de se encaixar no padrão de beleza. "Achei uma ousadia muito massa, porque a gente sabe como é difícil. Mas eu tenho a grata surpresa de ter muitos convites bons para estar em lugares que às vezes as pessoas não dão acesso para outras pessoas pelo shape, pela questão do padrão, foi muito gostoso receber esse convite e ser tão bem recebida, tão acarinhada no SBT", celebra.

Quanto às decisões e tensões de cada episódio, Fabiana confessa que aconteceram certos puxões de orelhas dos jurados que ela não concordou, mas garante que o programa está redondo e não tem críticas a serem feitas. “Eles [os jurados] estão sendo tão generosos, apesar de serem também muito verdadeiros e incisivos quando precisam, mas eu acho que está todo mundo ali muito motivado, todo mundo entregou muito bem. É uma equipe incrível, que eu estou apaixonada. Eu só tenho elogios. Estou em um caso de amor”, brinca.