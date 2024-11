Ex-namorada de Gugu Liberato revela como era a fase do namoro com ele

Ex-namorada de Gugu Liberato, Alessandra Scatena relembra quando viveu um namoro com o apresentador quando tinha 15 anos

A modelo Alessandra Scatena foi uma das musas da TV na década de 1990. Inclusive, ela viveu um breve namoro com o apresentador Gugu Liberato (1959-2019) quando tinha 15 anos de idade. Na época, ela trabalhava no SBT e os dois se aproximaram.

Agora, em entrevista no Splash Encontra, Scatena contou que o casal era alvo de muitos olhares na época. “Tentaram me prejudicar muitas vezes. O relacionamento com o Gugu foi um pouco turbulento. Mas não da nossa parte, e sim das pessoas que estavam à nossa volta. Muitas mulheres davam em cima dele”, contou.

E completou sobre dificuldade que eles tinham para passear juntos. “A gente não podia tomar um milk-shake na lanchonete. Não dava para andar na rua com ele, ou ir ao cinema. Além de apresentador, ele era um grande empresário. Estava sempre ocupado, fazendo as coisas dele. Foi isso que colocou um ponto final no nosso relacionamento”, afirmou.

Mãe dos filhos de Gugu Liberato fala da saudade

Mãe dos três filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam surpreendeu ao escrever um recado sobre o apresentador nas redes sociais. Ela relembrou que a morte dele completará 5 anos no dia 20 de novembro e falou sobre a parceria que tiveram ao longo da vida na criação dos filhos.

"Está chegando o dia 20 de novembro, quando em 2019 o espírito do Gugu foi devolvido à Deus! Ele voltou para os braços e cuidados de Deus! Ele está bem melhor do que nós que vivemos em um mundo que jaz no maligno. Um dia estarei ao lado do Gugu novamente! Ao lado do grande homem de Deus! Homem que amei e que fui muito amada por ele! Eu tive o privilégio de viver inúmeros momentos ao seu lado! Aprendi muito com ele, e sei que comigo ele também aprendeu algo de bom.Pudemos viver em família , e esses momentos jamais sairão da minha mente e do meu espírito. Eu oro sempre para que eu logo vá viver na eternidade com Deus, Jesus e também com o Gugu", disse ela.

E completou: "Esse homem, que foi e sempre será o amado da minha alma! Ele é insubstituível na minha vida! Somente eu, ele e Deus lembramos dos nossos melhores momentos! Que saudade… Que saudade doída … Mas, de outra maneira me alegro em saber que ele está bem!!Pois está em Deus e em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador! Abraço carinhoso em todos vocês!! Rose Miriam Di Matteo".