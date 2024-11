Rose Miriam abre o coração ao falar de Gugu Liberato: 'Homem que amei’

Mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam surpreende com recado sobre o apresentador ao relembrar a morte dele: ‘Um dia estarei ao lado do Gugu’

Mãe dos três filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam surpreendeu ao escrever um recado sobre o apresentador nas redes sociais. Ela relembrou que a morte dele completará 5 anos no dia 20 de novembro e falou sobre a parceria que tiveram ao longo da vida na criação dos filhos.

"Está chegando o dia 20 de novembro, quando em 2019 o espírito do Gugu foi devolvido à Deus! Ele voltou para os braços e cuidados de Deus! Ele está bem melhor do que nós que vivemos em um mundo que jaz no maligno. Um dia estarei ao lado do Gugu novamente! Ao lado do grande homem de Deus! Homem que amei e que fui muito amada por ele! Eu tive o privilégio de viver inúmeros momentos ao seu lado! Aprendi muito com ele, e sei que comigo ele também aprendeu algo de bom.Pudemos viver em família , e esses momentos jamais sairão da minha mente e do meu espírito. Eu oro sempre para que eu logo vá viver na eternidade com Deus, Jesus e também com o Gugu", disse ela.

E completou: "Esse homem, que foi e sempre será o amado da minha alma! Ele é insubstituível na minha vida! Somente eu, ele e Deus lembramos dos nossos melhores momentos! Que saudade… Que saudade doída … Mas, de outra maneira me alegro em saber que ele está bem!!Pois está em Deus e em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador! Abraço carinhoso em todos vocês!! Rose Miriam Di Matteo".

Possibilidade de outro filho de Gugu

A divisão da herança do apresentador Gugu Liberato ainda espera mais um esclarecimento para ser finalizada. Em setembro, o advogado Nelson Wilians, que representa as gêmeas Sofia e Marina Liberato, herdeiras do falecido comunicador, comentou sobre o processo que está em andamento sobre um pedido de reconhecimento de paternidade.

Em entrevista no programa Melhor da Tarde, de Cátia Fonseca, na Band, o advogado falou sobre a espera pelo exame de DNA de Ricardo Rocha, que entrou na justiça dizendo que seria filho de Gugu. “Temos esse fato aí, acredito que muito em breve nós teremos o desfecho”, disse ele.

Então, o advogado ainda comentou sobre como ficará a divisão da herança caso o exame de DNA tenha resultado positivo - lembrando que Gugu deixou um testamento para que sua herança fosse dividida entre os três filhos e os sobrinhos. "Juridicamente, cairá o testamento se ele for filho, porque o Gugu não tinha conhecimento disso, ou seja, ele fez um testamento sem conhecimento que ele tinha um herdeiro necessário e nesse caso a lei é muito clara o testamento cairá. Uma vez caindo, ficaram apenas os herdeiros necessários, no caso apenas os filhos, acredito eu que em tese os sobrinhos, teoricamente, seriam os mais prejudicados", disse ele.

