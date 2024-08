Ex-autor da Globo, Carlos Lombardi diz que emissora reprovou novela nova

O autor Carlos Lombardi revelou que um de seus projetos foi rejeitado pela equipe da Globo e que agora está trabalhando em uma nova ideia

Autor clássicos da TV Globo como Bebê a Bordo (1988), Quatro por Quatro (1994), Uga Uga (2000) e Kubanacan (2003), Carlos Lombardi abriu o jogo sobre a possibilidade de voltar ao ar na emissora. Em entrevista ao Site Heloisa Tolipan, ele contou que um projeto seu foi rejeitado pela empresa e que está trabalhando em uma nova ideia.

“Eu havia preparado uma novela, do tamanho de O Quinto dos Infernos [48 capítulos], e mandei para a pessoa responsável pela seleção das novelas, que deixou muito claro na correspondência de volta que não havia gostado. Agora estou trabalhando em cima de outra ideia que tem um pé firme na comédia”, disse ele.

Que completou dizendo que ainda está em uma fase bem inicial da trama, mas com seu estilo presente. “Eu sempre parto do dramalhão. A comédia vem no tom da narrativa, e não na temática, né? Os temas que eu uso como pontos de partida são claramente dramáticos. Só que eu vou tentando, na narração, colocar dados mais leves”, detalhou.

E dois trabalhos do autor voltaram a ganhar destaque. Um deles é Quatro por Quatro, que neste ano completa 30 anos. E Pé na Jaca (2006), que volta ao Globoplay. Além dessas, O Quinto dos Infernos e Kubanacan são os trabalhos dos quais ele mais gosta. "Tenho uma lista de novelas favoritas, mas tirando ‘Pé na Jaca’, as minhas favoritas já estão no Globoplay", opinou.

Carlos Lombardi também trabalhou em Perigosas Peruas (1992), Vereda Tropical (1984) e Guerra dos Sexos (1983). Sua última novela na emissora foi Pé na Jaca (2006) e seu trabalho mais recente assinado na TV Globo foi a série Guerra e paz, de 2007. Em 2013, ele escreveu a novela Pecado mortal, na Record.