Astrid Fontenelle manda recado na estreia de Eliana no 'Saia Justa': ‘Esse sofá’

Após 11 anos à frente do ‘Saia Justa’, Astrid Fontenelle surpreende ao enviar uma carta com um recado sincero para Eliana; saiba o que ela disse

Na última quarta-feira, 7, Eliana estreou na nova temporada do ‘Saia Justa’ ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, no GNT. Nos bastidores, as apresentadoras foram surpreendidas com presentes de boas-vindas de Astrid Fontenelle, que deixou o programa no ano passado depois de uma decisão da emissora após 11 anos no comando.

Nas redes sociais do GNT, Eliana e suas colegas apareceram em um vídeo no camarim recebendo presentes muito especiais: flores e cartas escritas à mão, uma para cada uma delas. A apresentadora, que faz sua estreia na Globo, mostrou o presente que recebeu da veterana e exclamou: “Meu Deus! Que coisa linda!” enquanto abria sua carta.

“Querida boa sorte, muita luz nessa caminhada. Esse sofá me formou e também foi um espaço em que me diverti muito. Divirta-se! Beijos, Astrid”, dizia a carta para a antiga apresentadora do SBT. Eliana agradeceu o gesto, assim como fizeram suas colegas de elenco, que vibraram muito com a torcida da antiga comandante do programa.

Tati também recebeu uma carta celebrando suas conquistas deste ano, enquanto Bela Gil vibrou ao receber energias positivas da amiga, com quem chegou a dividir o sofá. Por fim, Rita Batista se emocionou com os conselhos que lhe foram enviados. Juntas, elas expressaram gratidão por terem o apoio de outra mulher e comemoraram a mensagem da veterana.

Para finalizar, Astrid fez questão de deixar um comentário especial: “Sempre será assim; depois de tantos anos de televisão, todos sabem que trabalho com paixão e encorajando sempre as que estiverem nesse veículo, a brilhar, se divertir; fórmula perfeita para o sucesso!! Todo meu AMOR ao Saia Justa e suas novas Saias!”, disse a apresentadora.

Vale lembrar que em novembro do ano passado, Astrid anunciou a saída ao público do programa após 11 anos no comando e se emocionou. Na ocasião, ela dividia a condução do programa como Bela Gil, Larissa Luz e Gabriela Prioli. Após sua saída, o programa passou por uma reformulação e ganhou as três novas apresentadoras.

Entenda o motivo por trás da saída de Astrid Fontenelle:

Astrid Fontenelle colocou um ponto final na história com o programa da GNT, Saia Justa, e terá um novo projeto no canal destinado a mulheres com mais de 60 anos. Apesar de desejar boas-vindas para suas sucessoras e enviar presentes, ela confessou que ficou chateada com a forma que deixou o sofá da produção, apontando que sentiu raiva.

Foi no fim do ano passado que a apresentadora contou aos fãs que não estaria mais entre as participantes do programa, que comandou por mais de 11 anos. Segundo ela, a direção queria que houvesse uma reformulação, o que a incomodou: "Foi assim: 'queremos renovar, vamos mudar as peças'. Mas não mudaram todas as peças, mudaram duas”, disse; saiba mais!